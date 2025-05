Luca Marinelli presenta una selezione esclusiva di film su MUBI dal 3 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

MUBI, la piattaforma di streaming nota per il suo catalogo di cinema d’autore, si arricchisce di una nuova collezione curata da Luca Marinelli. A partire dal 3 giugno 2025, gli utenti potranno scoprire una selezione di film scelti personalmente dall’attore italiano, che riflette la sua sensibilità artistica e il suo amore per il cinema di qualità.

MUBI e il suo approccio al cinema d’autore

MUBI si distingue nel panorama delle piattaforme di streaming per la sua proposta di film d’autore, selezionati con cura da esperti del settore. A differenza di altre piattaforme che offrono un ampio catalogo di titoli, MUBI si concentra su opere di qualità, spesso meno conosciute, ma ricche di valore artistico e culturale. Questo approccio ha attratto un pubblico di cinefili e appassionati, desiderosi di esplorare film che sfuggono alle logiche commerciali del mercato.

La selezione di film su MUBI è il risultato di un lavoro di curatela attento e meticoloso, che mira a presentare opere che raccontano storie significative e che offrono nuove prospettive. Con l’arrivo di Luca Marinelli, la piattaforma si arricchisce ulteriormente, portando una voce nuova e autorevole nel panorama del cinema contemporaneo.

La collezione “A cura di Luca Marinelli“

La collezione “A CURA DI LUCA MARINELLI” rappresenta un viaggio personale attraverso il cinema, con titoli che spaziano tra generi e stili diversi. Marinelli ha annunciato i film selezionati durante un talk al Festival di Bellaria, descrivendo la sua scelta come una raccolta di opere caratterizzate da una forte intensità narrativa ed emotiva. Questo progetto non solo mette in luce la sua visione artistica, ma offre anche agli spettatori l’opportunità di scoprire film che potrebbero non essere facilmente accessibili altrove.

Tra i titoli già confermati per la collezione ci sono opere che hanno ricevuto riconoscimenti internazionali e che rappresentano una varietà di culture e stili cinematografici. Marinelli ha sottolineato l’importanza di offrire una selezione che possa coinvolgere e ispirare il pubblico, rendendo ogni visione un’esperienza unica.

I film in arrivo e le collaborazioni future

Oltre ai titoli già annunciati, la collezione di Marinelli si arricchirà di ulteriori film nei prossimi mesi. Tra i titoli attesi ci sono “DREAMS” di Dag Johan Haugerud, vincitore dell’Orso d’Oro alla Berlinale 2025, e “TOXIC” di Saule Bliūvaitė, selezionato in collaborazione con il Locarno Film Festival. Marinelli ha avuto l’opportunità di far parte della giuria del Concorso Internazionale al festival nel 2024, un’esperienza che ha influenzato la sua selezione di film.

Questa collaborazione con festival di prestigio e la continua espansione della collezione dimostrano l’impegno di MUBI nel promuovere il cinema di qualità e nel sostenere i talenti emergenti. Gli spettatori possono aspettarsi una varietà di opere che non solo intrattengono, ma stimolano anche la riflessione e il dibattito.

Con l’arrivo della collezione “A CURA DI LUCA MARINELLI“, MUBI si conferma come un punto di riferimento per gli amanti del cinema, offrendo un’opportunità unica di esplorare opere che raccontano storie significative e che arricchiscono il panorama culturale contemporaneo.

