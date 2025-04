Luca Jurman critica l’esibizione di TrigNO e Nicolò Filippucci nella quinta puntata di Amici 24

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La 24esima edizione di Amici continua a far discutere, soprattutto dopo la quinta puntata del Serale, andata in onda di recente. L’ex professore Luca Jurman ha espresso il suo parere sui social riguardo le performance dei cantanti TrigNO e Nicolò Filippucci, scatenando reazioni tra i fan e gli appassionati del talent show. La puntata ha visto l’eliminazione di due concorrenti, Francesca Bosco e Senza Cri, e ha suscitato un acceso dibattito sulla qualità delle esibizioni.

L’analisi di Luca Jurman sulla performance di TrigNO e Nicolò

Durante una diretta su Twitch, Luca Jurman ha commentato in modo incisivo il duetto di TrigNO e Nicolò Filippucci, che si sono esibiti in un tributo a Raffaella Carrà. Jurman non ha risparmiato critiche, definendo l’esibizione come una “trashata di basso livello”. Secondo lui, il duetto sembrava più un numero comico che una vera performance musicale, paragonandolo a uno sketch di Zelig piuttosto che a un’esibizione da talent show.

L’ex professore ha sottolineato l’inadeguatezza di presentare un simile spettacolo in prima serata su Canale 5, evidenziando che i concorrenti sono lì per competere per un montepremi di 150.000 euro. Jurman ha chiesto il senso di una performance che, a suo avviso, non rispecchiava il livello atteso da un programma di tale importanza. Le sue parole hanno acceso un dibattito tra i fan, alcuni dei quali hanno concordato con le sue osservazioni, mentre altri hanno difeso i due cantanti.

Le conseguenze delle eliminazioni nel Serale di Amici 24

La quinta puntata del Serale ha portato a una significativa ristrutturazione nel programma, con l’eliminazione di Francesca Bosco e Senza Cri. La ballerina di Deborah Lettieri ha dovuto lasciare il talent show dopo una competizione serrata, mentre l’allieva di Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro TrigNO. Queste eliminazioni hanno lasciato le due squadre di professori senza allievi, creando la necessità di un cambiamento strategico.

Maria De Filippi e la produzione del programma stanno considerando di rimescolare le squadre per riequilibrare la competizione. Indizi di questo cambiamento sono emersi dai profili Instagram di alcuni ballerini professionisti, che hanno condiviso immagini dello studio con due squadre distinte. Una squadra sarebbe composta da Rudy Zerbi e Alessandro Celentano, mentre l’altra includerebbe i restanti quattro professori: Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

I concorrenti rimasti in gara dopo la quinta puntata

Con l’uscita di Francesca Bosco e Senza Cri, il numero dei concorrenti in gara si è ridotto. Attualmente, i talenti che continuano a competere per la vittoria finale sono Daniele Doria, Alessia Pecchia, Chiara Bacci, Jacopo Sol, Antonia Nocca, TrigNO , Nicolò Filippucci e Francesco Fasano. La competizione si fa sempre più intensa, e i prossimi appuntamenti promettono di essere ricchi di emozioni e colpi di scena.

Il prossimo sabato, 26 aprile 2025, i telespettatori potranno seguire le nuove esibizioni dei ragazzi di Amici in prima serata su Canale 5. Con le recenti critiche e le possibili ristrutturazioni delle squadre, gli sviluppi futuri del programma sono attesi con grande interesse da parte del pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!