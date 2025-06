Luca Guadagnino pronto a dirigere il nuovo film Artificial: cast e dettagli sul progetto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Luca Guadagnino, noto regista italiano, sembra aver trovato il suo prossimo progetto cinematografico dopo il rinvio delle riprese di Sgt. Rock. Il nuovo film, intitolato Artificial, sarà realizzato in collaborazione con Amazon MGM Studios e promette di portare sul grande schermo una storia intrigante e attuale.

Le anticipazioni su Artificial

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, il cast di Artificial potrebbe includere nomi di spicco come Andrew Garfield, Monica Barbaro e Yura Borisov, quest’ultimo recentemente visto nel film Anora. La trama del film si svolgerà nel 2023, in un contesto che ruota attorno a OpenAI, l’azienda nota per i suoi sviluppi nell’intelligenza artificiale. La storia si concentrerà su un episodio significativo: il licenziamento e il successivo reintegro del CEO Sam Altman, avvenuto in un arco temporale molto breve.

La sceneggiatura è stata scritta da Simon Rich, che non solo ha contribuito alla scrittura, ma sarà anche coinvolto come produttore. La produzione sarà gestita in collaborazione con la Heyday Films, la casa di produzione di David Heyman e Jeffrey Clifford, noti per il loro lavoro in progetti di grande successo.

Luca Guadagnino e il suo legame con Amazon MGM Studios

Guadagnino ha già avuto esperienze positive con Amazon MGM Studios, avendo diretto il film After the Hunt, che vede tra i protagonisti proprio Andrew Garfield. Questo lungometraggio è atteso nelle sale cinematografiche a ottobre e potrebbe essere presentato in festival prestigiosi come Venezia e Toronto. In After the Hunt, il cast include anche Julia Roberts e Ayo Edebiri, rendendo il progetto particolarmente atteso dagli appassionati di cinema.

La collaborazione tra Guadagnino e Garfield si fa sempre più intensa, poiché i due artisti si ritroveranno nuovamente insieme in Artificial. Inoltre, si vocifera che Garfield e Barbaro abbiano avviato una relazione, il che aggiunge un ulteriore elemento di interesse al progetto.

I recenti successi di Luca Guadagnino

Il regista italiano ha recentemente ricevuto un’accoglienza calorosa per il suo film Challengers, che ha visto la partecipazione di Zendaya e ha debuttato nei cinema un anno fa. Questo successo ha ulteriormente consolidato la reputazione di Guadagnino come uno dei cineasti più talentuosi del panorama contemporaneo.

Con Artificial, il regista si prepara a esplorare temi attuali e rilevanti, continuando a dimostrare la sua capacità di raccontare storie che risuonano con il pubblico. Le riprese di Artificial potrebbero iniziare entro la fine dell’anno, offrendo a Guadagnino l’opportunità di tornare dietro la macchina da presa e di dare vita a una nuova narrazione che promette di catturare l’attenzione degli spettatori.

