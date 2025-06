Luca Guadagnino: il suo film “Queer” in arrivo su MUBI prima del Festival di Venezia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Luca Guadagnino, uno dei registi italiani più apprezzati a livello internazionale, continua a far parlare di sé. Con il suo nuovo film “After the Hunt” in arrivo al Festival di Venezia, l’attenzione si concentra anche su “Queer“, un’opera che ha già suscitato interesse e curiosità. Questo film, con Daniel Craig nel ruolo principale, sarà disponibile in streaming su MUBI a partire dal 1° agosto, offrendo l’opportunità di rivedere un lavoro che ha già fatto il suo debutto al festival lo scorso anno.

Il film “Queer” e il suo significato

“Queer” è un adattamento dell’omonimo romanzo di William S. Burroughs, un testo che ha segnato un’epoca e che affronta temi complessi legati all’identità e alla sessualità. Il film, prodotto da Fremantle e The Apartment, vede la collaborazione di nomi noti del panorama cinematografico, tra cui Lorenzo Mieli e lo stesso Guadagnino, attraverso la sua casa di produzione, Frenesy Film Company. La trama ruota attorno a personaggi che si confrontano con le sfide e le contraddizioni della vita moderna, in un contesto che riflette le dinamiche del movimento #MeToo.

Il cast di “Queer” è di alto profilo e include attori come Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri, che portano sullo schermo una varietà di esperienze e prospettive. La presenza di Daniel Craig, noto per il suo ruolo di James Bond, aggiunge ulteriore prestigio al progetto. La pellicola si preannuncia come un’opera audace e provocatoria, capace di stimolare riflessioni profonde e di coinvolgere il pubblico in una narrazione intensa.

Dettagli sulla produzione e il team creativo

La realizzazione di “Queer” è stata curata da un team di professionisti di alto livello. La sceneggiatura è stata scritta da Justin Kuritzkes, già noto per il suo lavoro in “Challengers“, un altro progetto di Guadagnino. La colonna sonora, che gioca un ruolo fondamentale nel creare l’atmosfera del film, è affidata a Trent Reznor e Atticus Ross, due artisti che hanno già dimostrato il loro talento in produzioni precedenti.

La fotografia è stata curata da Sayombhu Mukdeeprom, il cui lavoro è stato apprezzato per la sua capacità di catturare l’essenza visiva delle storie raccontate. Il montaggio, realizzato da Marco Costa, e i costumi di J.W. Anderson completano un team creativo che promette di offrire un’esperienza cinematografica di grande impatto.

Aspettative per il Festival di Venezia

Con “After the Hunt” in arrivo al Festival di Venezia, le aspettative su Guadagnino sono alle stelle. Il regista ha dimostrato di saper affrontare temi complessi con sensibilità e originalità, e il suo nuovo thriller non sembra essere da meno. “After the Hunt” esplorerà, secondo le prime indiscrezioni, questioni legate al movimento #MeToo, un argomento di grande attualità e rilevanza sociale.

La presenza di Guadagnino al festival, insieme al lancio di “Queer” su MUBI, potrebbe rappresentare un momento cruciale per il regista, che continua a consolidare la sua posizione nel panorama cinematografico internazionale. Gli appassionati di cinema e critica sono in attesa di scoprire come queste opere verranno accolte dal pubblico e dalla giuria del festival, in un contesto che promette di essere ricco di emozioni e riflessioni.

