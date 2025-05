Luca Argentero e Marco Mengoni protagonisti a Che tempo che fa: appuntamento il 11 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 11 maggio, il popolare talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, offrirà una serata ricca di ospiti e intrattenimento. Tra i protagonisti, Luca Argentero, che festeggerà i suoi 20 anni di carriera, e Marco Mengoni, il quale presenterà il suo imminente tour. Non mancheranno approfondimenti su attualità e scienze, con la partecipazione di esperti e accademici.

Gli ospiti di Che tempo che fa dell’11 maggio

Domenica 11 maggio, a partire dalle 19.30, il pubblico potrà seguire una nuova puntata di Che tempo che fa, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti, spicca la presenza di Luca Argentero, attore torinese che ha conquistato il cuore del pubblico grazie a ruoli in fiction di successo e film come Doc – Nelle tue mani e Saturno contro, diretto da Ferzan Ozpetek. Argentero, noto per la sua carriera iniziata con la terza edizione del Grande Fratello, celebrerà un importante traguardo professionale, i suoi primi venti anni nel mondo dello spettacolo.

Accanto a lui, ci sarà Marco Mengoni, due volte vincitore del Festival di Sanremo, che si prepara a lanciare il suo tour Marco negli Stadi 2025. La tournée, che partirà da Napoli, ha già registrato la vendita di 500mila biglietti. Mengoni, emerso grazie a X-Factor, vanta una carriera di oltre 15 anni, durante i quali ha collezionato 85 dischi di platino e ha accumulato oltre 3 miliardi di streaming audio e video.

Inoltre, la serata vedrà la partecipazione di Enrico Brignano, che da giugno sarà in tournée con il suo nuovo one man show Bello di Mamma, e Flora Canto, attualmente in scena con lo spettacolo musicale Me la Canto e me la sogno e nel musical Cantando sotto la pioggia, dove interpreta il ruolo di Kathy Selden.

Approfondimenti su attualità e scienze

Oltre all’intrattenimento, Che tempo che fa non dimentica di affrontare temi di rilevanza sociale e scientifica. Fabio Fazio accoglierà esperti e accademici per discutere di questioni attuali. Tra gli ospiti, ci saranno Don Davide Banzato e Don Mattia Ferrari, cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans. Marco Varvello, corrispondente Rai dal Regno Unito, presenterà il suo saggio Londra, i luoghi di potere, mentre gli editorialisti di La Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, quest’ultima autrice del libro E non scappare mai, in uscita il 13 maggio, porteranno il loro punto di vista su temi di attualità.

Non mancheranno voci autorevoli come quella di Nello Scavo, inviato di Avvenire, e di esperti del settore scientifico come Claudio Bandi, docente di Microbiologia all’Università degli Studi di Milano, e Roberto Burioni, docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Michele Serra, noto giornalista e scrittore, arricchirà ulteriormente il dibattito.

Il Tavolo di Che tempo che fa

A chiudere la serata, ci sarà l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – Il Tavolo. Come di consueto, si siederanno Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti. Tra gli ospiti speciali, Fabio Rovazzi presenterà il suo nuovo singolo Red Flag, realizzato in collaborazione con Paola Iezzi e Dani Faiv, e il suo primo podcast 2046, ideato e condotto insieme a Marco Mazzoli. A completare il parterre, Gianluca Torre, protagonista della nuova stagione di Casa a Prima Vista su Real Time, insieme a Carmen Russo, Raul Cremona, Lello Arena e Giucas Casella.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

L’appuntamento con Che tempo che fa è fissato per l’11 maggio, in onda su Nove, Nove.tv e discovery+ dalle ore 19.30. Gli spettatori potranno seguire la puntata e interagire sui social utilizzando l’hashtag ufficiale del programma.

