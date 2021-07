Lovecraft Country: HBO cancella la seconda stagione

“Lovecraft Country” non avrà più una seconda stagione. Ad annunciarlo è la HBO. Intanto la sua creatrice, Misha Green, racconta cosa avrebbero visto i fan della serie nella nuova stagione.

Lovecraft Country: Misha Green racconta cosa sarebbe stata la seconda stagione

A taste of the Season 2 Bible. Wish we could have brought you #LovecraftCountry: Supremacy. Thank you to everyone who watched and engaged. 🖤✊🏾 #noconfederate pic.twitter.com/BONbSfbjWg — Misha Green (@MishaGreen) July 3, 2021

Ore dopo che è stato riferito che HBO aveva staccato la spina da una seconda stagione di “Lovecraft Country”, il creatore Misha Green ha anticipato cosa avrebbe potuto essere. Si è rivolta a Twitter per ringraziare i fan della serie fantascienza e ha desiderato di poter vedere “Lovecraft Country: Supremacy” fino al completamento.

Deadline riporta che Misha Green e i suoi autori avevano preparato una “Bibbia” di 75 pagine per la seconda stagione, anche se non erano ancora state scritte sceneggiature. Nel suo tweet, l’autrice ha condiviso un’immagine di quelli che sembravano essere gli Stati Uniti d’America territoriali divisi in quattro nazioni. Ha scritto: “Un assaggio della Bibbia della seconda stagione. Avremmo voluto portarti Lovecraft Country: Supremacy. Grazie a tutti coloro che hanno guardato e si sono impegnati”.

L’immagine quindi prende in giro una mappa del paese, solo che è divisa in 4 sezioni e ora si chiama “Stati sovrani d’America“. Green scherza sul fatto che la seconda stagione dello show avrebbe visto un paese profondamente cambiato in base agli eventi della stagione 1, con gli Stati Uniti continentali, ora divisi tra le “Nazioni tribali dell’Occidente”, le “Whitelands”, il “New Negro”. Republic” e il “Jefferson Commonwealth”.

L’annuncio della cancellazione

“Non andremo avanti con una seconda stagione di Lovecraft Country“, ha detto HBO in una dichiarazione a Deadline, annunciando la cancellazione. “Siamo grati per la dedizione e l’abilità artistica del talentuoso cast e della troupe, e a Misha Green, che ha realizzato questa serie rivoluzionaria. E ai fan, grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio”.

L’annullamento dello show è stata una sorpresa per i fan, soprattutto dopo che a febbraio l’autrice e un “piccolo team di scrittori” stavano lavorando a una nuova stagione. Il capo della HBO Casey Bloys sperava che “Lovecraft Country” sarebbe tornato con nuovi episodi. L’autrice e il suo team si sono presi del tempo per riflettere e creare una seconda stagione sorprendente. Purtroppo però gli sforzi al momento sono stati vani.

La trama della prima stagione

La prima stagione di 10 episodi, che ha debuttato nell’agosto 2020, vedeva protagonisti Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Aunjanue Ellis, Courtney B. Vance e Michael K. Williams. Basato sul romanzo di Matt Ruff, racconta la storia di Atticus Freeman (Majors), un veterano della Guerra di Corea che va alla ricerca di suo padre scomparso, insieme alla sua amica d’infanzia, diventata interesse amoroso Letitia “Leti” Lewis ( Smollett), e suo zio George (Vance). Il racconto allegorico li ha portati nel profondo del Jim Crow South degli anni ’50, mentre venivano inseguiti da mostri sia reali che metaforici.

Francesca Reale

05/07/2021