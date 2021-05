New Pictures, il produttore dietro “Catherine The Great” e “Des”, adatterà il romanzo Love Marriage, dell’autrice selezionata per il Booker Prize, Monica Ali.

Love Marriage: la produttrice di “Catherine The Great” adatterà il romanzo

New Pictures lavorerà con Ali per sviluppare una serie televisiva basata sul libro, che racconta la storia del medico di 26 anni Yasmin Ghorami la cui vita si dipana quando la sua famiglia viene messa in contatto con la madre femminista della sua fidanzata. Mentre Yasmin deve smantellare le proprie convinzioni sulle persone a cui tiene di più, è anche costretta a chiedersi cosa vuole veramente in una relazione e cosa significa in realtà un “matrimonio d’amore”.

Pubblicato nel marzo 2022 da Virago, il romanzo è un’esplorazione della psicologia delle relazioni. Che riunisce personaggi imperfetti cuciti insieme da intenzioni in gran parte buone, in un ricco arazzo, sfilacciato da incomprensioni e segreti. Quella che inizia come una straordinaria commedia sociale si sviluppa in una storia di due culture, due famiglie e due persone che cercano di capirsi.

Un’esplorazione della comunità

I diritti televisivi sono stati acquisiti da New Pics da Nick Marston e Katie Battcock di Curtis Brown. Ali, che ha scritto Brick Lane, candidato al Man Booker Prize, è rappresentata per i suoi libri da Jonny Geller e per la sceneggiatura di Marston, Camilla Young e Battcock alla Curtis Brown.

La direttrice creativa di New Pics, Elaine Pyke, ha dichiarato: “Monica è una scrittrice unica che crea personaggi riccamente complessi, storie avvincenti e un’esplorazione delle nostre comunità che è così tipicamente britannica”.

Ali ha aggiunto: “Vivo con questi personaggi da anni e, anche se li conosco così bene, portarli sullo schermo è una sfida entusiasmante. Ho molto da imparare. ”

Maria Bruna Moliterni

17 05 2021