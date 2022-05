Lost and Found: la star di “La casa di carta” fa incassare le prime vendite

Filmax ha chiuso le prime vendite in Italia (Eagle Pictures), Francia (KMBO) e Taiwan (Creative Century Entertainment) del thriller “Lost And Found” interpretato da Álvaro Morte, il professore di “La casa di carta”, e diretto dal regista Jorge Dorado.

Morte è Mario, un uomo solitario costretto a ritornare alla vita

Certamente la presenza del professore non è passata inosservata, e il film ha appena conquistato diversi Stati che potranno godere della pellicola seduti comodamente in sala. Il calibro dei distributori – Eagle Pictures è ad esempio uno degli acquirenti mainstream più muscolosi d’Italia – e il pacchetto di talenti di alto profilo del lavoro confermano “Lost and Found” come titolo preminente nella linea di prodotti attualmente più esportabile della Spagna.

Filmax, la società di vendita di “Lost and Found”, ha proiettato un promo all’European Film Market di Berlino. Le prime notizie di vendita arrivano poco prima della prima proiezione sul mercato del lungometraggio in un evento privato a Cannes.

In “Lost and Found”, Morte interpreta Mario, che conduce un’esistenza solitaria lavorando in un ufficio Lost and Found. Un giorno arriva una valigia, trovata in fondo a un fiume. Indagando, Mario incontra finalmente Sara, che è stata coinvolta in un giro di traffico di esseri umani sin da quando era una ragazzina.

“Lost and Found” è prodotto da Cristina Zumárraga e Pablo Bossi

China Suárez (“Abzurdah”), Veronica Echegui (“Lasciati andare”) e Daniel Araoz (“The Man Next Door”) sono i co-protagonisti.

“C’è un grande appetito per i thriller spagnoli oscuri e potenti sul mercato internazionale”, ha affermato Ivan Díaz, responsabile internazionale di Filmax. “Siamo sicuri che la prima proiezione sul mercato porterà più vendite: questo è uno dei titoli più attesi al Marché du Film di quest’anno”.

“Lost & Found” è prodotto da Cristina Zumárraga e Pablo Bossi presso Tandem Films, la società di produzione con sede a Madrid, i cui titoli recenti includono la premiata commedia “Il matrimonio di Rosa” e il successo di vendite di cartoni animati “Turu, la gallina stravagante”.

Coprodotto da Spagna, Argentina e Germania, gli altri partner di produzione di “Lost & Found” includono la spagnola Setembro Cine (“A Fantastic Woman”), l’argentina Pampa Films (“Chinese Take-Away”) e In Post We Trust (“Origini sconosciute”), oltre alla tedesca Rexin Film, con la partecipazione dell’emittente pubblica spagnola RTVE, Amazon Studios e la tedesca ZDF.

18/05/2022