L’ordine cronologico dei film di Deadpool e Wolverine: una guida all’universo cinematografico

L’universo cinematografico di Deadpool e Wolverine, un tempo parte del canone X-Men della Fox, ha subito notevoli evoluzioni, soprattutto con l’ingresso nel Marvel Cinematic Universe . Con l’uscita di “Deadpool & Wolverine“, i fan sono ora più curiosi che mai di comprendere la complessità delle linee temporali e dei film correlati. Questo articolo esplora l’ordine cronologico delle pellicole che vedono protagonisti Wade Wilson e Logan, offrendo uno sguardo approfondito a come si intrecciano le loro storie e personaggi.

La genesi di Wolverine nel franchise X-Men

Hugh Jackman ha incarnato il personaggio iconico di Wolverine sin dal suo debutto nel film “X-Men” del 2000, segnando l’inizio di un percorso cinematografico che avrebbe catturato l’immaginazione degli spettatori per oltre due decenni. Inizialmente, il franchise ha avuto un andamento lineare, con Jackman che ha continuato a interpretare Wolverine in vari film, tra cui “X2: X-Men United” e “X-Men: The Last Stand” . Tuttavia, il successo di questi film ha dato il via a un complesso puzzle narrativo.

Dopo la trilogia iniziale, la Fox ha cercato di espandere l’universo di X-Men con prequel e spin-off. “X-Men: Le Origini – Wolverine” ha affrontato le origini del personaggio, presentando una versione giovanile di Logan e il suo legame intricateggiato con Deadpool, esemplificato dalla rappresentazione controversa di quest’ultimo. Sebbene “X-Men Origins: Wolverine” abbia gettato le basi per l’interazione tra i due personaggi, il film ha ricevuto critiche per la sua coerenza narrativa e, nel contesto dell’intero franchise, è stato reinterpretato come uno dei titoli meno canonici.

Con “X-Men: First Class” nel 2011 si è assistito a un reboot che ha introdotto una nuova generazione di mutanti e ha ampliato l’universo. Qui, il ruolo di Wolverine è più marginale, ma il suo impatto rimane, servendo da ponte tra epoche diverse nel franchise. L’importanza della sequenza di film con Wolverine getta le basi per la sua incarnazione successiva in “Logan” , una pellicola che offre una visione più matura e profonda del personaggio, contrastando con la sua rappresentazione complessiva nel canone iniziale.

L’esplosione di Deadpool e il suo legame con X-Men

Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, è emerso come un fenomeno culturale con il suo film omonimo nel 2016, che ha incassato oltre 780 milioni di dollari in tutto il mondo. Questo film ha rivoluzionato il genere dei cinecomic grazie al suo approccio umoristico e autoironico, consentendo al personaggio di staccarsi dalle tradizionali narrazioni degli X-Men. La trama di Deadpool è intrinsecamente legata ai film precedenti di X-Men, creando un dialogo narrativo che arricchisce l’universo cinematografico.

“Deadpool” e il successivo “Deadpool 2” si interfacciano con gli eventi dei film X-Men, utilizzando riferimenti e elementi ricorrenti della mitologia dei mutanti. Queste pellicole offrono anche un’interpretazione più leggera e divertente rispetto ai film più seri di Wolverine, portando una ventata di freschezza nella narrazione e attirando un pubblico nuovo e variegato. È interessante notare che anche in “Deadpool 2“, ci sono allusioni dirette a eventi e personaggi degli X-Men, conferendo così maggiore coerenza al franchise.

La frattura narrativa tra Deadpool e Wolverine viene successivamente esplorata in “Deadpool & Wolverine“, dove i due personaggi si incontrano in un contesto unico, ampliando ulteriormente il panorama della saga. La recente narrazione ha portato a rafforzare il legame tra i due, suggerendo che la loro interazione sia fondamentale per il futuro del MCU.

Ordine di visione consigliato per i film

Vista la complessità della cronologia dei film di Deadpool e Wolverine, può risultare utile seguire un ordine di visione. Ecco la sequenza consigliata basata sulle date di uscita e sulla cronologia narrativa interna ai film:

X-Men X2: X-Men United X-Men: The Last Stand X-Men Origins: Wolverine X-Men: First Class The Wolverine X-Men: Days of Future Past Deadpool Logan Deadpool 2 Deadpool & Wolverine

Questa sequenza consente di seguire la crescita dei personaggi, tra cui il percorso di Wolverine da guerriero solitario a un eroe disilluso, e l’evoluzione di Deadpool che passa da parodia a protagonista inaspettato. La scelta di alcuni titoli, come “X-Men Origins: Wolverine“, può variare a seconda delle preferenze individuali, ma ciò che rimane costante è l’arricchimento reciproco dei due universi cinematografici.

Con l’emergere di nuovi progetti, come “Avengers: Doomsday” e “Secret Wars“, la storia di Deadpool e Wolverine continua a intrigare i fan del comic book e dei film giunti ad un interesse smodato.