L’Opéra: il trailer della serie Sky in onda da domani

“L’Opéra”, dal 12 marzo alle 21.15 su Sky Serie, disponibile on demand su Sky e in streaming su Now, segue le vicende di un gruppo di ballerini, dietro le quinte dell’Opéra di Parigi, mossi da passione, ambizione e competizione.

Opéra: dietro le quinte di una delle istituzioni più importanti della danza mondiale

Partirà domani, 12 marzo su Sky alle 21.15, e sarà disponibile on demand su Sky e in streaming su Now, la serie francese prodotta da Orange Studio, che racconta le rivalità le passioni e i giochi di potere degli artisti che lavorano duramente in un ambiente difficile che si traduce in uno specchio della nostra società in genere.

La serie è composta da otto puntate e terminerà il 2 aprile. “L’Opera” è prodotta da Studio Orange, creata da Cécile Ducrocq et Benjamin Adam.

La trama

La 35enne Zoé, interpretata da Ariane Labed (miglior attrice al SeriesMania 2021), prima ballerina all’Opéra di Parigi, sta vivendo un momento di crisi: è spesso assalita dall’ansia e la sua vita è caratterizzata dagli eccessi: troppe feste selvagge, troppi amanti, e soprattutto troppe ansie. La donna è disperatamente alla ricerca di una seconda possibilità, sia nel privato che nella professione, Zoé, ha paura di perdere il suo lavoro da un momento all’altro, nell’istituzione di cui fa parte con cui deve fare i conti, senza contare le difficili relazioni con i suoi colleghi, e cosa ancor più difficile da gestire i suoi demoni interiori.

Al centro della narrazione è presente anche la diciannovenne Flora (Suzy Bemba), una giovane ballerina entrata da poco nella compagnia di ballo che cerca di dare il massimo per dimostrare il proprio valore, nella speranza di avere un ruolo di rilievo in un mondo patinato e spietatamente competitivo.

Infine Sébastien, interpretato da Raphaël Personnaz, è il coreografo 38enne dell’Opéra che vuole a tutti i costi che l’istituzione per cui lavora risplenda sempre più nel firmamento internazionale della danza.

Il trailer

Roberta Rosella

11/03/2022