Loki: le riprese della seconda stagione inizieranno a giugno

La produzione della seconda stagione di “Loki” inizierà il 6 giugno a Londra, secondo productionlist.com, sotto la direzione di Justin Benson e Aaron Moorhead. La prima stagione di sei episodi è andata in onda su Disney+ dal 9 giugno al 14 luglio dello scorso anno e ha interpretato Tom Hiddleston nei panni del Dio del male preferito dai fan.

“Loki” torna con Hiddleston nel suo iconico ruolo

Hiddleston riprenderà il suo ruolo nella seconda stagione, insieme all’Agente Mobius M. Mobius di Owen Wilson e Ravonna Renslayer di “Gugu Mbatha-Raw”. Il logline dello spettacolo recita: “Loki, un imbroglione e mutaforma, compare nel corso della storia umana come un improbabile influencer di eventi storici”.

Ambientata dopo gli eventi di “Avengers: Endgame”, la prima stagione di “Loki” ha introdotto la Time Variance Authority e ha seguito Loki in una missione attraverso lo spazio e il tempo. Lungo la strada, ha incontrato altre varianti di Loki mentre tentava di correggere le infrazioni commesse sulla Sacra Timeline. La serie è stata elogiata per la sua ambizione visiva, il tono irriverente e la performance centrale di Hiddleston.

La prima stagione è stata diretta da Kate Herron, che ha scelto di saltare la seconda stagione. Ha detto a The Hollywood Reporter che aveva diretto lo spettacolo come un lungo film e sentiva di essersi esaurita. Con le sue stesse parole: “Ho sempre voluto fare solo questi sei. Ed è stato un complimento così grande e un piacere che, quando siamo entrati in produzione molto più tardi, la Marvel e la Disney hanno detto: ‘Ah, amico. Questo è eccellente e vogliamo andare avanti.’ Quindi mi sento come se la mia parte fosse finita, ma sono davvero entusiasta di vedere dove andrà a finire”.

Hiddleston è apparso originariamente come personaggio nel primo film di “Thor”



Benson e Moorhead hanno esperienza nel sandbox del Marvel Cinematic Universe: il duo di registi ha recentemente diretto episodi della serie “Moon Knight”, con Oscar Isaac. Gli spettacoli Disney+ Marvel hanno un’impostazione piuttosto non convenzionale: hanno gli sceneggiatori principali invece del tradizionale showrunner e Michael Waldron è stato lo sceneggiatore principale di “Loki” nella prima stagione. Eric Martin sarà lo sceneggiatore principale per la seconda stagione.

Lo spettacolo ha anche interpretato Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Jack Veal, DeObia Oparei, Richard E. Grant e Jonathan Majors, che è stato presentato come Colui che resta.

Hiddleston è apparso originariamente come personaggio nel primo film di “Thor” del 2011. Ha ripreso il ruolo in “The Avengers”, “Thor: The Dark World”, “Thor: Ragnarok”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” e nella serie animata Disney+ “What If…?”. “Loki” è stata la terza serie Disney+ live-action ambientata nel MCU, dopo “WandaVision” e “The Falcon” and the “Winter Soldier”. I prossimi spettacoli includono Ms. Marvel, “She-Hulk”, “Secret Invasion” e “The Guardians of the Galaxy Holiday Special”.

Mina Franza

11/05/2022