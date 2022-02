Loki 2: Owen Wilson nella seconda stagione della serie tv

Owen Wilson ha ufficialmente confermato che il suo personaggio Mobius tornerà, e che la produzione di “Loki 2” inizierà presto. Anche se nessuno si aspettava davvero che Wilson non fosse nella seconda stagione, è comunque bello ottenere la conferma e renderlo ufficiale. Wilson conferma la sua partecipazione in un’intervista, dove dice che non vede l’ora di lavorare alla prossima stagione.

In arrivo “Loki 2”

Sì, “Loki” tornerà e penso che inizieremo le riprese molto presto. Mi sono divertito moltissimo a lavorare in questa serie tv, mi è piaciuto molto Tom Hiddleston e tutte le persone che ci sono state. È stato molto soddisfacente.

Sebbene Owen Wilson e Tom Hiddleston possano divertirsi a lavorare insieme, i loro personaggi avranno probabilmente una relazione molto diversa nella seconda stagione. Sappiamo che la stagione 2 di “Loki” sta lavorando per iniziare le riprese quest’anno, quello che però non sappiamo, è quando lo spettacolo andrà in onda su Disney+. Dal momento che la nuova stagione di “Loki 2” si sta girando dopo il nuovo film di “Ant-Man”, la sua uscita potrebbe essere prevista poco dopo il film. Questo ha un senso dal momento che Jonathan Majors, che è apparso nella prima stagione, apparirà anche in quel film “Ant-Man”, si presume come un’altra versione del suo personaggio, e questo potrebbe rivelarsi molto importante per il futuro di Loki.

Owen Wilson, non è l’unico attore a confermare un ritorno per la stagione di “Loki 2”. Anche Gugu Mbatha-Raw, che ha interpretato Renslayer, ha confermato la sua presenza.

16/02/2022

Michela De Paolis