Lodovica Comello: dalla celebrità di Violetta a madre e attivista, la sua storia

Lodovica Comello, attrice, cantante e conduttrice, ha festeggiato i suoi 35 anni con una carriera che l’ha portata a essere una figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano. Nonostante il suo successo, molti la ricordano ancora come Francesca, il personaggio che l’ha resa famosa nella serie Disney “Violetta“. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Comello ha condiviso le sue esperienze e le sfide affrontate nel corso della sua carriera.

Gli inizi di Lodovica Comello

Nata a San Daniele del Friuli, Lodovica ha sempre mostrato una forte determinazione. Dopo aver conseguito il diploma, nel 2009 si è trasferita a Milano, un passo significativo per la sua carriera. La giovane artista ha descritto il suo arrivo in città come quello di un “topo di campagna”, un’espressione che evidenzia il suo stupore e la sua vulnerabilità in un ambiente così diverso. La sua avventura è iniziata con un provino per un’accademia di recitazione trovata online, un’opportunità che l’ha portata a Buenos Aires, dove ha vissuto esperienze formative e significative. Comello ha raccontato di aver affrontato momenti di solitudine e paura, ma la sua passione per l’arte l’ha spinta a perseverare.

La vita a Milano e la maternità

Attualmente, Lodovica vive a Milano con il marito Thomas e il loro bambino Teo, nato nel 2020. Nonostante la sua carriera fiorente, la cantante ha espresso la sua nostalgia per il verde e la tranquillità, elementi che sente mancare nella frenetica vita milanese. In un momento di sincerità, ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo alla sicurezza nella città, un tema che ha sollevato in diverse occasioni. La maternità ha portato un cambiamento significativo nella sua vita, tanto che ha deciso di lanciare “L’Asciugona“, un podcast in cui affronta senza filtri le sfide e le gioie della gravidanza. Comello ha voluto offrire una visione autentica della maternità, lontana dai luoghi comuni, avvicinandosi a un pubblico più maturo.

L’impegno sociale e le aspirazioni future

Oltre alla sua carriera artistica, Lodovica Comello è attivamente coinvolta in iniziative sociali, diventando testimonial di Save the Children. La sua missione è quella di combattere la dispersione scolastica, un tema che le sta particolarmente a cuore, soprattutto dopo essere diventata madre. Comello ha dichiarato di voler utilizzare la sua visibilità per fare la differenza nella vita dei giovani, sentendo un forte senso di responsabilità verso il suo pubblico. Nonostante il successo, ha rivelato un rimpianto: la mancanza di una laurea. Questo desiderio di avere un piano B riflette la sua consapevolezza delle incertezze nel mondo dello spettacolo, paragonando la sua carriera a un albero in autunno, con foglie che cadono e incertezze sul futuro.

Lodovica Comello continua a essere una figura ispiratrice, capace di affrontare le sfide della vita con determinazione e passione, mentre si impegna a lasciare un segno positivo nel mondo.

