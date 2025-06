Lo sposo indeciso: una commedia surreale con Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli in prima serata su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Lo sposo indeciso“, in onda stasera alle 21.30 su Rai 1, si presenta come una commedia che mescola elementi dark e surreali, arricchita da un tocco di magia. Presentato nel 2023 al Festival di Taormina, il film si distingue per la sua originalità e per un cast di attori di grande rilievo, tra cui spiccano Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli, affiancati da nomi noti come Ornella Muti e Claudia Gerini.

La trama di Lo sposo indeciso

Il film ruota attorno alla figura del professor Gianni Buridano, interpretato da Gianmarco Tognazzi, un filosofo di fama internazionale. La sua vita prende una piega inaspettata quando si innamora di Samantha, una giovane addetta alle pulizie dell’università, interpretata da Ilenia Pastorelli. Nonostante le evidenti differenze di età, cultura e status sociale, i due decidono di coronare il loro sogno d’amore con un matrimonio in chiesa. Tuttavia, Gianni ha sempre espresso critiche nei confronti della morale cattolica, creando una contraddizione che non passa inosservata.

Il suo collega, Edoardo Pignone, interpretato da Stefano Pesce, cerca di dissuaderlo dal compiere questo passo, evidenziando le incoerenze della situazione. Ma non è solo Edoardo a opporsi alle nozze: anche l’ex moglie di Gianni, che si rivolge a una maga di nome Cecilia, interpretata da Claudia Gerini, per lanciare una maledizione sui futuri sposi. Gli eventi prendono una piega comica e surreale il giorno delle nozze, quando Samantha subisce un incidente e Gianni si ritrova a dover affrontare un imprevisto imbarazzante.

Un mix di commedia e riflessione sociale

“Lo sposo indeciso” si distingue per il suo approccio originale, che combina elementi della commedia italiana classica con situazioni surreali e grottesche. Il regista Giorgio Amato si allontana dalle trame convenzionali per offrire una narrazione caustica e divertente, capace di intrattenere e far riflettere. La pellicola invita a considerare le differenze sociali che ancora oggi caratterizzano l’Italia, rendendo il film non solo un momento di svago, ma anche un’occasione per una riflessione più profonda.

Il finale, inaspettato e sorprendente, aggiunge ulteriori spunti di riflessione, rendendo l’opera quasi “antropologica“. La commedia riesce a mantenere un equilibrio tra il divertimento e la critica sociale, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica completa.

Il cast di Lo sposo indeciso

Oltre ai protagonisti, il film vanta un cast di supporto di grande prestigio. Francesco Pannofino interpreta il padre di Samantha, mentre Ornella Muti assume il ruolo della madre. Tra gli invitati al matrimonio ci sono anche Jenny De Nucci, che interpreta la figlia di Gianni, e Giselda Volodi, nel ruolo dell’ex moglie dello sposo.

Il cast è completato da Giulia Elettra Gorietti, cugina di Samantha, e Giorgio Colangeli, che interpreta il Dottor Tagliacarne, presente in chiesa per un funerale che si svolgerà subito dopo il matrimonio. Un cameo speciale è riservato a Claudia Gerini, che interpreta la Maga Cecilia, un personaggio che, sebbene appaia in video su una tv locale, si rivela cruciale per lo sviluppo della trama.

“Lo sposo indeciso” si presenta quindi come un’opera ricca di spunti, capace di intrattenere e far riflettere, con un cast di attori di grande talento che contribuiscono a rendere la visione ancora più coinvolgente.

