Liv Tyler rinuncia a “9-1-1: Lone Star”

Liv Tyler ha deciso che non tornerà a lavorare sul set di “9-1-1: Lone Star” della Fox a causa delle incertezze legate alla pandemia in corso.

Liv Tyler fuori dalla seconda stagione

Quando “9-1-1: Lone Star” tornerà per la sua seconda stagione su Fox, sarà senza la sua protagonista femminile originale. Liv Tyler sta uscendo dallo show, in cui ha recitato al fianco di Rob Lowe, a causa di circostanze legate alla famiglia e ai viaggi durante la pandemia.

Come nel caso di Connie Britton, che ha lasciato la serie dopo la prima stagione, il personaggio della Tyler, Michelle Blake, il capitano dei servizi medici di emergenza paramedico, non sarà riproposto. Al posto di questo personaggio ci sarà il capitano paramedico Tommy Vega, interpretato da Gina Torres.

La prima stagione dello show, composto da 10 episodi, è andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti sull’emittente Fox dal 19 gennaio al 9 marzo 2020. In Italia è stata trasmessa in prima visione su Fox, dal 1º al 29 giugno 2020. Nel gennaio 2021 sarà trasmessa su Rai 2.

“9-1-1: Lone Star” segue le storie legate ai dipartimenti dei vigili del fuoco, della polizia e delle ambulanze della società 126 (immaginaria), con sede ad Austin, in Texas. La serie è stata creata per la Fox da Ryan Murphy , Brad Falchuk e Tim Minear ed è uno spin-off di ” 9-1-1″.

Nuove storie da raccontare

Queste le parole di Tim Minear, co-creatore della serie, produttore esecutivo e showrunner alla scadenza:

“Che emozione avere una star del cinema della statura di Liv Tyler per aiutarci a lanciare la prima stagione di ‘9-1-1: Lone Star’. Abbiamo adorato lavorare con Liv e saremo per sempre in debito con lei per il suo avvincente e potente ritratto di Michelle Blake. Anche se siamo stati in grado di raccontare un capitolo completo della storia di Michelle, con Connie Britton abbiamo anche l’impressione che ci siano altre storie da raccontare. La porta qui sarà sempre aperta per un ritorno. ”

24/09/2020