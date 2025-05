L’Italian Global Series Festival sbarca a Cannes: anteprime e ospiti di prestigio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Italian Global Series Festival, dopo il suo debutto a Roma lo scorso marzo, si prepara a conquistare anche Cannes con un programma ricco di eventi e anteprime. La manifestazione, che si terrà a Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno 2025, promette di presentare alcune delle serie più attese del panorama italiano e internazionale, tra cui l’anteprima di “Squid Game 3” e un primo sguardo su “Sandokan“, con la partecipazione di Can Yaman.

I titoli di punta del festival

Il festival si distingue per la varietà delle sue proposte, che spaziano da produzioni italiane a grandi successi internazionali. Tra i titoli di punta ci sono “Squid Game 3“, il cui primo episodio sarà proiettato in anteprima, e “Sandokan“, una nuova versione della storica serie degli anni ’70. Quest’ultima, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, vedrà nel cast nomi noti come Can Yaman, Alessandro Preziosi ed Ed Westwick, con la messa in onda prevista per l’autunno su Rai 1.

Non mancheranno neppure le novità, come la nuova stagione de “I Cesaroni“, che riunirà il cast originale, tra cui Claudio Amendola e Matteo Branciamore. Inoltre, il festival ospiterà l’anteprima di “Too Much“, la nuova serie di Lena Dunham, creatrice e protagonista di “Girls“, in arrivo su Netflix il 10 luglio.

Prime Video parteciperà con la proiezione di alcuni episodi della seconda stagione di “Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget“, alla presenza di Ciro Priello e Fabio Balsamo, noti membri del gruppo comico The Jackal.

Ospiti e premi al festival

L’Italian Global Series Festival non sarà solo un palcoscenico per le nuove produzioni, ma anche un’importante occasione di incontro tra artisti e pubblico. Durante l’evento, saranno consegnati gli ‘Excellence Award‘ a figure di spicco del panorama cinematografico e televisivo, tra cui Carlo Verdone ed Elena Sofia Ricci. Il festival accoglierà anche il compositore Giorgio Moroder e l’attrice canadese Evangeline Lilly, famosa per il suo ruolo in “Lost“.

Altri ospiti di rilievo includono Adjoa Andoh, nota per il suo ruolo in “Bridgerton“, e Jacqueline Fernandez. Iria Del Río sarà presente per ritirare il premio per la serie “Dieci capodanni“, che ha riscosso un grande successo su Raiplay.

Incontri aperti al pubblico vedranno la partecipazione di registi e attori di fama come Marco Bellocchio, Michele Placido, Valeria Golino e Luisa Ranieri. Inoltre, il festival avrà l’onore di ospitare Mark Gatiss e Steven Moffat, due nomi illustri della televisione, che condurranno delle Masterclass.

Un festival accessibile a tutti

L’Italian Global Series Festival si distingue per la sua accessibilità, essendo completamente gratuito per il pubblico. Gli eventi si svolgeranno in diverse location a Riccione, tra cui il PalaRiccione e il Multiplex CinePalace, e a Rimini, presso il Cinema Fulgor e il Teatro Galli. Questo approccio mira a coinvolgere un ampio pubblico, offrendo l’opportunità di assistere a proiezioni esclusive e di interagire con i protagonisti del mondo dello spettacolo.

Con un programma così ricco e variegato, l’Italian Global Series Festival si prepara a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di cinema e televisione, celebrando la creatività e il talento del settore.

