L’italia trionfa ai pulcinella awards 2025: tre premi per l’animazione al festival di pescara

Il festival di animazione “Cartoons On The Bay” ha celebrato la sua 29esima edizione nel 2025, portando a Pescara un evento ricco di creatività e innovazione. Sotto la direzione di Roberto Genovesi e con il supporto di Rai e Rai Com, il festival ha visto la partecipazione di opere provenienti da tutto il mondo. La giuria internazionale, composta da esperti del settore, ha assegnato tre prestigiosi Pulcinella Awards all’Italia, riconoscendo l’eccellenza dell’animazione nazionale in diverse categorie.

Riconoscimenti per l’animazione italiana

L’Italia ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento nel panorama dell’animazione internazionale. Tra i premiati, spicca la menzione speciale per il programma “Birds & bees: feelings of love”, diretto da Pauline Brunner, Maxime Gridelet e Marion Verlé. Questo programma si distingue per il suo linguaggio delicato e le immagini poetiche, che affrontano temi importanti come l’educazione alla sessualità e all’affettività. La giuria ha voluto sottolineare l’importanza di opere che trattano argomenti sensibili con sensibilità e rispetto, rendendole accessibili ai più giovani.

I premi per le serie animate

Nella categoria Pulcinella Award Preschool Tv Series, il premio è andato a “Tiny toot”, una produzione danese diretta da Maria Mac Dalland. La giuria ha apprezzato la freschezza dell’animazione e la narrazione coinvolgente, perfettamente calibrata per il pubblico dei più piccoli. Questo riconoscimento evidenzia l’importanza di creare contenuti che stimolino la fantasia e l’immaginazione dei bambini, utilizzando colori vivaci e storie semplici ma significative.

Per la categoria Upper Preschool Tv Series, il premio è stato assegnato a “Lena’s farm: a pain in the butt”, una serie tedesca diretta da Elena Walf. La giuria ha elogiato il design originale e la capacità della storia di intrattenere senza l’uso di dialoghi, sfruttando invece la musica classica per coinvolgere il pubblico. Questo approccio dimostra come l’animazione possa comunicare emozioni e messaggi attraverso mezzi diversi dalla parola.

Premi per le serie destinate ai ragazzi

Il Pulcinella Award Kids Tv Series è stato conferito a “Belfort & Lupin”, una produzione francese diretta da Philippe Vidal. La serie è stata lodata per la sua scrittura e animazione di alta qualità, capace di raccontare in modo avvincente le avventure di un gruppo di amici. Questo riconoscimento mette in luce l’importanza di storie che parlano ai ragazzi, affrontando temi di amicizia e avventura in modo coinvolgente.

Nella categoria Youth Tv Show, il premio è andato a “Jorel’s brother”, una serie brasiliana diretta da Juliano Enrico. La giuria ha deciso di spostare il titolo in questa categoria, sottolineando la sua capacità di attrarre un pubblico giovane grazie a un’animazione brillante e a una narrazione ironica. Questo show riesce a catturare l’attenzione dei ragazzi, creando un ambiente surreale che stimola la loro immaginazione.

Innovazione e qualità nei progetti premiati

Il Pulcinella Award Interactive Multimedia Work è stato assegnato a “Indiana Jones and the great circle”, una produzione svedese diretta da MachineGames. La giuria ha apprezzato l’animazione in CGI e gli effetti speciali, che si integrano perfettamente con la narrazione, offrendo un’esperienza immersiva per gli spettatori. Questo premio evidenzia l’importanza di innovare nel campo dell’animazione, utilizzando tecnologie avanzate per raccontare storie coinvolgenti.

Per quanto riguarda il Pulcinella Award Live Action Tv Series or Hybrid, il riconoscimento è andato a “Crush – The story of Matilde”, una serie italiana diretta da Raffaele Androsiglio e prodotta da Stand by Me in collaborazione con Rai Kids. La serie affronta temi di rilevanza sociale, come l’importanza di mantenere il focus su sé stessi all’interno di una relazione. Questo approccio coraggioso e autentico ha colpito la giuria, rendendo la serie adatta alla visione in famiglia.

Premi per progetti innovativi e cortometraggi

Il Pulcinella Award Pilot Tv Series è stato conferito a “The soldier of Crimson Mountain”, un progetto italiano diretto e prodotto da Danila Trapani. La giuria ha apprezzato la qualità della storia romantica e lo stile cinematografico dell’animazione, sottolineando come il progetto si basi su una collezione di libri, arricchendo ulteriormente la narrazione.

Infine, il Pulcinella Award Short Films è andato a “Dagon”, un cortometraggio diretto da Paolo Gaudo e prodotto da Emma Film. La giuria ha lodato l’impressionante qualità dell’animazione e la regia efficace, elementi che hanno reso il cortometraggio un’opera di grande impatto visivo e narrativo.

L’assegnazione di questi premi rappresenta un importante riconoscimento per l’industria dell’animazione italiana e per i suoi talenti, confermando il ruolo di Pescara come palcoscenico di eccellenza per la creatività e l’innovazione nel settore.

