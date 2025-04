L’Isola dei Famosi: Mediaset annuncia la data di inizio della nuova edizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi è finalmente giunta a una svolta, con Mediaset che ha ufficializzato la data di partenza del programma. La comunicazione è avvenuta in modo discreto, tramite un messaggio WhatsApp inviato al numero utilizzato per reclutare il pubblico in studio. La prima puntata andrà in onda mercoledì 7 maggio, presso gli Studi Mediaset di Corso Europa a Cologno Monzese, Milano. Questo annuncio ha generato entusiasmo tra i fan del reality, che si preparano a seguire le avventure dei naufraghi.

Dettagli sulla prima puntata e la programmazione

La prima puntata de L’Isola dei Famosi si avvicina rapidamente, con solo due settimane di attesa. Il programma debutterà in contemporanea con la trasmissione di The Couple, condotto da Ilary Blasi, che continuerà a essere trasmesso almeno fino alla quinta puntata. Inizialmente, erano previste otto puntate, ma a causa dei risultati deludenti ottenuti nella scorsa settimana, si è ipotizzato un possibile anticipo della chiusura. Ilary Blasi sarà affiancata da Luca Tommassini e Francesca Barra il lunedì sera, mentre Veronica Gentili, insieme a Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, condurrà il mercoledì.

Questa sovrapposizione di due reality show di Mediaset ha già destato preoccupazioni. Infatti, in passato, quando Grande Fratello e La Talpa sono andati in onda contemporaneamente lo scorso ottobre, uno dei due programmi ha registrato ascolti molto bassi, portando alla sua chiusura anticipata. Resta da vedere come si comporteranno The Couple e L’Isola dei Famosi in questa nuova sfida.

I concorrenti ufficiali de L’Isola dei Famosi

Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi sta prendendo forma, con 12 concorrenti già ufficializzati. Tra di loro ci sono 7 donne e 5 uomini, ma non si esclude la possibilità di ulteriori ingressi nel gruppo. Attualmente, i nomi dei partecipanti sono avvolti nel mistero, ma circolano voci su possibili nuovi arrivi. Tra i nomi in discussione ci sono Delia Duran, compagna di Alex Belli, l’attore turco Burak Özçivit, l’ex allenatore Serse Cosmi, la showgirl Carmen Russo e il deejay Shorty di M20.

Il pubblico attende con trepidazione di scoprire chi saranno i naufraghi che affronteranno le sfide dell’isola. La composizione del cast è fondamentale per il successo del programma, e la scelta dei concorrenti può influenzare notevolmente l’andamento delle puntate. Con l’avvicinarsi della data di partenza, l’interesse cresce, e gli appassionati sono pronti a seguire le avventure e le dinamiche che si svilupperanno tra i partecipanti.

