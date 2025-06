L’isola dei famosi: il secondo appuntamento settimanale su Canale 5 con nuove emozioni e sfide

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, mercoledì 18 giugno 2025, il reality show L’isola dei famosi torna in prima serata su Canale 5, offrendo ai telespettatori un secondo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Il programma, che continuerà a essere trasmesso con questa frequenza fino all’ultima puntata, fissata per mercoledì 2 luglio, promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico. Durante la diretta, uno dei tre naufraghi attualmente in nomination sarà costretto a lasciare l’isola, a meno che non decida di proseguire la sua avventura a Ultima Spiaggia, un luogo che offre la possibilità di una seconda chance.

La conduzione di Veronica Gentili

La conduzione di L’isola dei famosi è affidata a Veronica Gentili, la cui performance ha sorpreso favorevolmente anche i critici più scettici. La padrona di casa ha dimostrato una notevole padronanza del palco e una capacità di gestire la diretta senza intoppi. Selvaggia Lucarelli, ospite della scorsa puntata, ha elogiato pubblicamente Gentili, sottolineando la sua abilità nel condurre quattro ore di trasmissione senza alcun errore.

Lucarelli ha commentato sui social: “Ieri ho visto Veronica Gentili in studio, in diretta, e sono rimasta sinceramente impressionata. Quattro ore di diretta senza mai un inciampo, un calo, o la sensazione che stesse perdendo qualche pezzo.” Questo riconoscimento evidenzia non solo la competenza di Gentili, ma anche il suo approccio audace nel trattare le dinamiche del reality, cercando di dare profondità anche a situazioni apparentemente banali, come una lite per un pezzo di cocco. La conduttrice ha dimostrato di avere un “piglio e proprietà di linguaggio fuori dal comune” e molti prevedono per lei un futuro brillante nel panorama televisivo.

Il televoto e le nomination

Questa sera, il televoto coinvolgerà Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza, tre naufraghi che si contendono la permanenza sull’isola. Secondo i sondaggi del Forum Free, Patrizia Rossetti è attualmente la favorita del pubblico, con il 49% delle preferenze. Segue Teresanna Pugliese con il 33% e Mirko Frezza, che si attesta al 18%, nonostante avesse avuto un buon riscontro nel precedente televoto. La tensione è palpabile, poiché il destino di questi concorrenti sarà deciso dal voto del pubblico, che avrà un ruolo cruciale nel determinare chi continuerà l’avventura e chi dovrà abbandonare il gioco.

Ultima Spiaggia e gli ospiti in studio

Durante la puntata di questa sera, i naufraghi di Playa Dos scopriranno l’esistenza di Ultima Spiaggia, dove attualmente si trovano Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis, Paolo Vallesi e Jasmin Salvati. Questo nuovo sviluppo porterà a un televoto flash che deciderà il destino di questi concorrenti. Chiara Balistreri, invece, ha scelto di tornare in Italia, aggiungendo un ulteriore elemento di sorpresa alla dinamica del gioco.

In studio, dopo l’ospitata di Selvaggia Lucarelli, sarà presente Giuseppe Cruciani, che ha già partecipato alla scorsa settimana per sostenere Mario Adinolfi. Con lui ci sarà anche il comico Gianluca Fubelli, noto come Scintilla, che porterà un tocco di leggerezza e intrattenimento alla serata. La combinazione di sfide, emozioni e ospiti promette di rendere questa puntata di L’isola dei famosi un appuntamento imperdibile per gli appassionati del reality.

