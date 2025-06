L’isola dei famosi: eliminazioni e prove nella sesta puntata del reality show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La sesta puntata de L’Isola dei Famosi ha portato con sé emozioni e colpi di scena, con la conduzione di Veronica Gentili e la partecipazione di Simona Ventura come opinionista. In diretta dall’Honduras, i concorrenti hanno affrontato nuove sfide, con l’assegnazione di ricompense e la nomina di nuovi eliminati. Questo episodio ha visto protagonisti Jasmin Salvati e Paolo Vallesi, entrambi eliminati ma pronti a rimanere sull’Ultima Spiaggia.

Il verdicto del televoto e le nomination

La puntata si è aperta con l’attesa comunicazione del verdetto del televoto, che aveva visto coinvolti Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. A sorpresa, Jasmin ha ricevuto il minor numero di voti, costringendola a sbarcare sull’Ultima Spiaggia. Subito dopo, Veronica Gentili ha annunciato che tutti i concorrenti sarebbero andati in nomination, ma con la possibilità di salvarsi attraverso prove specifiche. Questo ha creato un’atmosfera di tensione e competizione tra i naufraghi, pronti a dimostrare il loro valore.

Le prove di salvataggio hanno visto protagoniste Loredana Cannata e Cristina Plevani, che hanno dovuto affrontare una sfida in cayuco. Le due concorrenti hanno dimostrato abilità e determinazione, riuscendo a completare il percorso in 40 minuti e guadagnando come ricompensa succo di frutta e brioche. Questo primo successo ha dato il via a una serie di prove che hanno messo alla prova la resistenza e la strategia dei partecipanti.

Le prove di ricompensa e le sfide tra concorrenti

La seconda prova ha coinvolto Mirko Frezza e Mario Adinolfi, che hanno dovuto affrontare una scelta difficile: chi tra loro avrebbe dovuto tagliare barba e capelli e chi, invece, avrebbe fatto un tatuaggio. Mirko ha optato per il tatuaggio, mentre Mario, inizialmente riluttante, ha accettato di farsi tagliare barba e capelli, riuscendo così a salvarsi dalla nomination. Queste prove non solo hanno messo in evidenza il coraggio dei concorrenti, ma hanno anche creato dinamiche interessanti tra di loro.

Omar Fantini ha affrontato la prova dell’uomo vitruviano, sfidando il campione honduregno Ruben. Nonostante il suo impegno, Omar non è riuscito a battere il record di 3 minuti e 28 secondi, ma ha comunque ottenuto una ricompensa per il gruppo, dimostrando spirito di squadra. Nel frattempo, Ahlam El Brinis, collegata dall’Ultima Spiaggia, ha partecipato a un quiz sulla vita del compagno Dino Giarrusso, rispondendo correttamente a due domande su tre e guadagnando 200 grammi di pasta.

Le prove sono continuate con Teresanna, Chiara e Patrizia, che hanno dovuto cercare di pescare alla cieca in una teca piena di animali. Solo Teresanna ha superato la sfida, guadagnandosi una doccia, mentre le altre due sono finite in nomination. L’ultima prova ha visto Paolo Vallesi e Jey Lillo tentare di salire una piramide in mare, ma entrambi non sono riusciti a mantenere la coordinazione e sono finiti in nomination.

Il televoto flash e le nomination finali

Dopo le prove, il televoto flash ha visto sfidarsi Omar, Chiara, Patrizia, Paolo e Jey. Il verdetto ha decretato l’eliminazione di Paolo Vallesi, che ha ricevuto solo il 12.1% dei voti. Omar ha ottenuto il 36.68%, Patrizia il 20.07%, Chiara il 18.38% e Jey il 12.77%. Paolo, nonostante l’eliminazione, ha accettato di rimanere sull’Ultima Spiaggia, dimostrando una certa determinazione.

Successivamente, si è svolta la prova leader, in cui Omar e Patrizia hanno dovuto salire su una struttura con un candelabro in mano, cercando di non far cadere le sfere. Omar ha avuto la meglio, conquistando il titolo di leader. La serata si è conclusa con le nomination finali: Mirko ha nominato Loredana, Loredana ha nominato Mirko, Mario ha scelto Chiara, Cristina ha nominato Chiara, e Chiara ha votato per Cristina. Infine, Teresanna ha nominato Mario, mentre Jey ha scelto Loredana, creando un clima di attesa per le prossime puntate.

