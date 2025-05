L’Isola dei Famosi e il Duello di Auditel: mercoledì 21 maggio tra Federica Sciarelli e Amadeus

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mercoledì 21 maggio si preannuncia come una serata di grande competizione televisiva, con il terzo appuntamento de L’Isola dei Famosi che si scontrerà con il programma di Amadeus, trasmesso in simulcast su tutti i canali di Warner Bros Discovery. Questa strategia mira a massimizzare gli ascolti e a contrastare il flop della trasmissione Like A Star, che ha registrato numeri deludenti nella sua prima settimana di messa in onda.

La sfida dell’auditel: L’Isola dei Famosi contro Amadeus

Il terzo episodio de L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi, si troverà a dover competere con una programmazione particolarmente agguerrita. Da un lato, Federica Sciarelli sarà presente su Rai 3 con il suo programma di approfondimento, mentre dall’altro Mario Giordano su Rete 4 cercherà di attrarre il pubblico. La vera novità, tuttavia, è rappresentata dalla decisione di Warner Bros Discovery di trasmettere il programma di Amadeus, Like A Star, in simulcast su tutti i suoi canali, tra cui RealTime, DMAX, Giallo, Food Network, HGTV, K2 e Frisbee. Questa mossa strategica è stata pensata per evitare il flop che ha contraddistinto la prima puntata di Like A Star, che ha totalizzato solo 473 mila telespettatori e un modesto 2,4% di share nella prima parte, e 379 mila telespettatori con il 3,3% di share nella seconda.

La scelta di unire le forze e trasmettere il programma su più piattaforme è una strategia già utilizzata in passato da Warner Bros Discovery per altri programmi condotti da Amadeus, come La Corrida e Chissà Chi È. L’obiettivo è chiaro: aumentare la visibilità e attrarre un pubblico più ampio, cercando di risollevare le sorti di un programma che ha faticato a decollare.

Amadeus e la sua scelta di lasciare la Rai

Amadeus, in una recente intervista, ha parlato della sua decisione di passare a Warner Bros Discovery, esprimendo una certa soddisfazione per il suo percorso professionale. Nonostante i risultati altalenanti di alcuni dei suoi programmi, come il flop di Chissà Chi È e il successo moderato de La Corrida, il conduttore ha affermato di non avere rimpianti. “Di cosa vado più fiero nella mia carriera? Di non essermi mai fermato a ripetere le stesse cose”, ha dichiarato. Amadeus ha sottolineato l’importanza di mettersi alla prova e di esplorare nuove direzioni, anche a costo di commettere errori. La sua filosofia si basa sulla ricerca della libertà creativa, seguendo il proprio istinto e affrontando le sfide con coraggio.

Questa mentalità sembra riflettersi anche nella programmazione di Warner Bros Discovery, che ha deciso di puntare su Amadeus per attrarre un pubblico sempre più vasto. La sfida di mercoledì 21 maggio rappresenta un test cruciale per entrambi i programmi, che cercheranno di conquistare gli spettatori in un panorama televisivo sempre più competitivo.

Ascolti a confronto: L’Isola dei Famosi e Like A Star

I dati di ascolto delle prime due puntate de L’Isola dei Famosi mostrano un buon andamento, con la prima puntata che ha registrato 2.039.000 telespettatori e un share del 18,9%, mentre la seconda ha totalizzato 2.049.000 telespettatori con un 17,5% di share. Questi numeri indicano un interesse costante del pubblico per il reality show, che continua a mantenere una solida base di spettatori.

Al contrario, Like A Star ha faticato a trovare il proprio pubblico, con ascolti che hanno deluso le aspettative. La prima puntata ha visto solo 473.000 telespettatori e un 2,4% di share nella prima parte, con un leggero incremento nella seconda parte, che ha totalizzato 379.000 telespettatori e un 3,3% di share. La differenza nei risultati di ascolto tra i due programmi mette in evidenza le sfide che Amadeus e Warner Bros Discovery devono affrontare per cercare di risollevare le sorti di Like A Star.

La serata del 21 maggio si preannuncia quindi come un importante banco di prova per entrambi i programmi, con il pubblico che avrà l’opportunità di scegliere tra due offerte televisive molto diverse.

