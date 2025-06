L’isola dei famosi: colpi di scena e tensioni nella settima puntata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La settima puntata de L’Isola dei Famosi ha offerto momenti ricchi di emozioni e sorprese, tipici di un reality show di successo. La serata è stata ulteriormente animata dalla presenza di Selvaggia Lucarelli, nota per i suoi commenti incisivi, e dall’arrivo in Honduras dei familiari di cinque naufraghi, pronti a sostenere i loro cari in un clima carico di emozioni e lacrime. Il fulcro della trasmissione, come sempre, è stato il verdetto del televoto e le nomination, che hanno generato dinamiche interessanti e polemiche tra i concorrenti.

Il verdetto del pubblico: chi è stato eliminato

Nella puntata precedente, i naufraghi in nomination erano Teresanna Pugliese, Mirko Frezza e Chiara Balistreri. Secondo le previsioni dei sondaggi online, Chiara è risultata la meno votata e ha dovuto lasciare Playa Dos, salutando i suoi compagni d’avventura. Mirko Frezza ha ottenuto il maggior consenso dal pubblico, conquistando il 52,89% delle preferenze, seguito da Teresanna con il 25,67% e infine Chiara con il 22,44%.

Chiara, dopo essere sbarcata a Ultima Spiaggia, dove già si trovavano Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis, Paolo Vallesi e Jasmin Salvati, ha deciso di interrompere la sua avventura, optando per il ritorno in Italia. Prima di congedarsi, ha dichiarato: “Non ho dubbi, ho fatto un bellissimo percorso e ho vinto tanto a livello personale. Mi ha insegnato tanto questa esperienza, però sento il bisogno di tornare a casa e di abbracciare mia mamma perché mi manca tutto”.

Le nomination palesi: tensioni e strategie tra i naufraghi

Il finale di puntata ha visto protagoniste le nomination palesi, un momento sempre carico di tensione e strategia. Omar Fantini ha vinto la prova leader, superando Patrizia Rossetti e Loredana Cannata, e ha avuto il potere di nominare un concorrente. Le scelte dei naufraghi sono state le seguenti:

Mirko ha nominato Patrizia

ha nominato Cristina ha nominato Teresanna

ha nominato Jay ha nominato Patrizia

ha nominato Patrizia ha nominato Jay

ha nominato Loredana ha nominato Patrizia

ha nominato Mario ha nominato Teresanna

ha nominato Teresanna ha nominato Loredana

ha nominato Omar, in qualità di leader, ha nominato Mirko

Al termine della votazione, Veronica Gentili ha annunciato i tre naufraghi finiti in nomination: Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e Mirko Frezza, quest’ultimo nominato dal leader Omar. La motivazione di Omar ha suggerito una strategia ben studiata: “È una nomination strategica; penso che sia tra i due più forti, l’altro è Mario. Mi andrebbe bene l’uscita sia di Patrizia che di Teresanna“. Con il televoto riaperto, il destino di questi tre naufraghi è ora nelle mani del pubblico, che deciderà chi avrà la possibilità di continuare il proprio percorso su L’Isola.

