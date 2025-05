L’isola dei famosi: avvio deludente con 2 milioni di spettatori, i David di Donatello in difficoltà

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La prima puntata della nuova edizione de L’isola dei famosi, condotta da Veronica Gentili, ha debuttato con numeri inferiori alle aspettative. Con soli 2.039.000 spettatori e un share del 18.9%, il programma ha faticato a catturare l’attenzione del pubblico, specialmente considerando il flop di The Couple su Canale 5. In questo contesto, è interessante analizzare anche la performance di Rai1, che ha trasmesso i David di Donatello, e gli ascolti degli altri programmi della serata.

L’isola dei famosi: un inizio tiepido

La nuova edizione de L’isola dei famosi ha esordito con un pubblico di 2.039.000 spettatori, corrispondente a un share del 18.9%. Questo risultato, sebbene significativo, è inferiore rispetto ai 2.602.000 spettatori e al 20% di share registrati nella scorsa edizione, condotta da Vladimir Luxuria. La scelta di dividere i naufraghi in due gruppi distinti ha influito negativamente sulle dinamiche del programma, creando una partenza poco coinvolgente.

La conduzione di Veronica Gentili, sebbene apprezzata da alcuni, non è riuscita a risollevare le sorti del programma in un momento in cui Canale 5 ha bisogno di contenuti forti per contrastare la concorrenza. Il confronto con il passato mette in evidenza le sfide che la trasmissione deve affrontare per riconquistare il pubblico.

I David di Donatello: un flop per Rai1

Contemporaneamente, Rai1 ha trasmesso i David di Donatello, ma la serata si è rivelata deludente. Con soli 1.451.000 spettatori e un share del 13%, l’evento ha faticato a mantenere l’attenzione del pubblico. La conduzione di Mika ed Elena Sofia Ricci ha ricevuto critiche, con molti spettatori che hanno segnalato momenti di imbarazzo e una mancanza di ritmo.

Un episodio particolarmente sfortunato è stato il mancato supporto per Timothée Chalamet, che non ha ricevuto un auricolare per la traduzione simultanea. Questo ha reso difficile per lui seguire le premiazioni, creando una situazione poco professionale. Nonostante le difficoltà, alcuni vincitori hanno colto l’occasione per lanciare messaggi importanti, come Elio Germano, che ha sottolineato l’umanità condivisa tra palestinesi e israeliani.

Ascolti tv del 7 maggio: la situazione generale

Oltre a L’isola dei famosi e ai David di Donatello, altri programmi hanno contribuito al panorama televisivo della serata del 7 maggio. Su Rai2, il finale di Mare Fuori 5 ha attratto 766.000 spettatori, raggiungendo un share del 4.8%. Chi l’ha visto? su Rai3 ha ottenuto 1.508.000 spettatori, con un share del 10%.

Su Rete4, il programma Fuori dal coro ha registrato solo 897.000 spettatori, pari al 6.7%. Italia1 ha trasmesso Jason Bourne, che ha catturato l’attenzione di 927.000 spettatori, con un share del 5.6%. Su La7, Una giornata particolare ha totalizzato 933.000 spettatori e il 5.4%, mentre su Tv8, 4 ristoranti ha intrattenuto 482.000 spettatori, con un share del 3.3%. Infine, sul Nove, E’ già ieri ha convinto 324.000 spettatori, corrispondenti all’1.9% di share.

Questi dati evidenziano un panorama televisivo variegato, con programmi che si contendono l’attenzione del pubblico in un momento di grande competizione.

