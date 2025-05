L’isola dei famosi 2025: tensioni e nuovi arrivi nella quarta puntata del reality

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, andata in onda ieri sera, ha portato con sé una serie di colpi di scena che hanno ulteriormente complicato gli equilibri tra i concorrenti di Playa Dos. Con l’ingresso di tre nuovi naufraghi e l’uscita di un’altra concorrente, la tensione è palpabile. La conduzione di Veronica Gentili ha saputo mantenere alta l’attenzione del pubblico, nonostante i cali di ascolti rispetto alle precedenti edizioni.

Ascolti in calo e dinamiche di gioco

Nella serata di ieri, L’Isola dei Famosi ha registrato 1.788.000 spettatori, con uno share del 13.3%. Questo risultato ha posizionato il reality al secondo posto nella classifica degli ascolti, superato da “Pretty Woman” su Rai1, che ha conquistato 2.622.000 spettatori e il 15.8% di share. La situazione si fa sempre più critica per il programma di Canale 5, che deve affrontare non solo la concorrenza, ma anche le dinamiche interne tra i concorrenti.

Carly Tommasini ha annunciato il suo ritiro, diventando la settima concorrente a lasciare il gioco. La nuova leader, Teresanna, ha preso il comando dopo aver vinto una prova fisica, mentre Alessia è stata eliminata, costretta a tornare a casa dai suoi figli. I nuovi arrivati, Alham, Jasmin e Jey, hanno portato una ventata di novità, ma non senza suscitare polemiche e discussioni tra i naufraghi.

Le nomination e le tensioni tra i concorrenti

Le nomination della serata hanno acceso ulteriormente gli animi. Loredana e Dino hanno scelto di nominare Chiara, accusandola di non sforzarsi nel creare legami e di essere troppo legata a Teresanna. Paolo, Omar e Mirko hanno puntato su Patrizia, ritenendola stanca. Anche Cristina ha nominato Patrizia, seguendo una richiesta. Le dinamiche di voto hanno visto i nuovi concorrenti esprimere le loro preferenze, con Jasmin che ha nominato Patrizia e Jey e Alham che hanno scelto Mario.

La leader Teresanna, dopo un ex aequo, ha deciso di mandare al televoto Mario e Dino. I tre concorrenti a rischio eliminazione sono quindi Mario, Dino e Patrizia. Il pubblico è chiamato a votare per decidere chi salvare, rendendo la situazione ancora più incerta.

Polemiche e dichiarazioni forti

In apertura di puntata, l’attenzione si è concentrata su Mario Adinolfi, al centro di polemiche per le sue posizioni riguardo alla famiglia tradizionale. L’opinionista Simona Ventura ha risposto con fermezza, condividendo la sua esperienza come madre adottiva. Ha sottolineato l’importanza dell’amore nella crescita dei bambini, affermando che le famiglie sono tutte uguali, indipendentemente dalla loro composizione.

Le sue dichiarazioni hanno acceso un dibattito acceso, evidenziando le differenze di opinione tra i concorrenti e il pubblico. Ventura ha messo in evidenza che i fallimenti possono verificarsi in qualsiasi tipo di famiglia e che ciò che conta è l’amore e il supporto che un bambino riceve.

L’uscita di Carly e il rientro di Alessia

Carly Tommasini ha ufficialmente lasciato il reality a causa di un grave problema di salute. La modella ha spiegato che un malessere inizialmente sottovalutato si è trasformato in un’infezione seria, costringendola a interrompere il suo percorso. La sua partenza segna un altro colpo per il gruppo, già provato da numerosi ritiri.

Alessia Fabiani, eliminata dal televoto, ha deciso di tornare a casa dai suoi figli. Nonostante la delusione, ha espresso la sua felicità nel rivedere i gemelli Kim e Keira, di dodici anni. La proposta di rimanere in gioco sull’Ultima Spiaggia è stata rifiutata, evidenziando la difficoltà di affrontare il gioco da sola.

Nuovi concorrenti e la leadership di Teresanna

Con l’ingresso di Jasmin, Jey e Alham, il gruppo di naufraghi ha ricevuto nuova linfa. Jasmin, travel blogger, e Jey, illusionista napoletano, si uniscono ad Alham, studentessa di Business Management. La loro missione è chiara: adattarsi e farsi valere in un contesto competitivo e instabile.

Teresanna, nuova leader, ha dovuto affrontare la pressione della leadership e le difficoltà emotive legate alla lontananza dalla famiglia. Ha espresso la sua vulnerabilità, ammettendo che quando si sente ferita tende ad alzare la voce, un modo per chiedere aiuto. La sua posizione di leader sarà messa alla prova, soprattutto nei confronti di concorrenti come Mario Adinolfi, con cui ha avuto scontri verbali.

La quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025 ha dimostrato che il reality continua a riservare sorprese e tensioni, mantenendo alta l’attenzione del pubblico e dei concorrenti.

