L’isola dei famosi 2025: seconda puntata in diretta su Canale 5 con novità e scontri

Il reality show L’Isola dei Famosi continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano. La seconda puntata, in onda lunedì 12 maggio 2025, promette di regalare momenti di tensione e colpi di scena. Con Veronica Gentili alla conduzione e Simona Ventura come opinionista, i telespettatori sono pronti a scoprire le ultime novità dai naufraghi e le dinamiche che si stanno sviluppando sull’isola.

La diretta della seconda puntata: presentatori e ospiti

L’appuntamento con la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2025 è fissato per le 21.36 su Canale 5. Veronica Gentili guiderà la trasmissione, mentre Simona Ventura commenterà le avventure dei concorrenti in studio. In Honduras, Pierpaolo Pretelli avrà il compito di seguire da vicino le vicende dei naufraghi. Tra i temi caldi della serata ci sarà il conflitto tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani. Dopo una discussione accesa in Palapa, le due concorrenti non sembrano intenzionate a fare pace. Antonella ha espresso il suo disinteresse nei confronti di Alessia, affermando: “Non ho voglia di litigare con te, non ti ho mai considerato neanche a Roma, figuriamoci qua!”. La tensione è palpabile e Antonella, in preda alla crisi, ha minacciato di lasciare il programma, un gesto che potrebbe essere influenzato dalla stanchezza e dal dolore per la perdita del padre, un lutto che continua a pesare su di lei.

Sviluppi e sorprese tra i naufraghi

La puntata di stasera non si limiterà solo ai conflitti. Si parlerà anche di Angelo Famao, il tiktoker neomelodico che ha abbandonato il gioco dopo soli tre giorni per cercare la fama. A sorpresa, potrebbe tornare in gioco, avendo cambiato idea dopo una videochiamata con i familiari. La sua decisione suscita curiosità e attesa tra i fan del programma. Un altro momento di grande impatto emotivo sarà lo sfogo di Ibiza Altea, che ha rivelato di essere stata esclusa dal cast a causa della sua partecipazione a “Too Hot Too Handle” di Netflix. La modella ha dichiarato: “Mi sono sentita violata”, esprimendo il suo disappunto per la situazione.

Eliminazioni e nomination: chi rischia di andare via?

Durante la seconda puntata, i telespettatori scopriranno anche il verdetto del televoto. Il pubblico è chiamato a salvare uno tra Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Lorenzo Tano e Carly Tommasini. Il concorrente con il minor numero di voti sarà eliminato nella prossima puntata. Secondo i sondaggi online, la situazione è tesa, con Carly Tommasini e Mario Adinolfi a rischio eliminazione. I dati attuali mostrano Patrizia Rossetti al 52,50%, Lorenzo Tano e Carly Tommasini entrambi al 17,50% e Mario Adinolfi al 12,50%. La tensione cresce e i fan sono ansiosi di scoprire chi dovrà lasciare l’isola.

I concorrenti naufraghi: chi sono i protagonisti di questa edizione

La diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi presenta un cast variegato di concorrenti. Tra i naufraghi troviamo Antonella Mosetti, ex volto di Non è la Rai e Grande Fratello VIP, Patrizia Rossetti, conduttrice storica della TV italiana, e Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne. Non mancano nomi noti come Paolo Vallesi, cantautore di successo, e Camila Giorgi, ex tennista professionista. Altri partecipanti includono Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, e Alessia Fabiani, ex letterina di Passaparola. La presenza di personaggi come Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, arricchisce ulteriormente il cast.

Dove seguire L’Isola dei Famosi 2025

L’Isola dei Famosi 2025 è visibile in diretta su Canale 5, con la puntata che si svolge ogni lunedì sera. Gli appassionati possono seguire le avventure dei naufraghi anche in streaming tramite l’app e il sito di Mediaset Infinity. Inoltre, la replica della puntata sarà disponibile il martedì sera su Mediaset Extra, offrendo così l’opportunità di recuperare i momenti salienti del reality. Con la tensione che cresce e le dinamiche tra i concorrenti che si intensificano, il pubblico è pronto a vivere un’altra serata di emozioni e colpi di scena.

