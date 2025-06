L’Isola dei Famosi 2025: La sesta puntata in diretta questa sera con novità e rischi di eliminazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Stasera, mercoledì 11 giugno 2025, il pubblico potrà seguire la sesta puntata de L’Isola dei Famosi, il reality show che continua a catturare l’attenzione degli spettatori. La trasmissione, condotta da Veronica Gentili con la partecipazione di Simona Ventura come opinionista, sta affrontando una fase delicata, caratterizzata da un calo di ascolti che potrebbe influenzare la programmazione futura del programma.

Nomination e rischi di eliminazione

Nella puntata di questa sera, tre concorrenti si trovano in nomination: Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Le dinamiche del gioco si fanno sempre più intense, con i concorrenti che cercano di guadagnare la simpatia del pubblico per evitare l’eliminazione. Secondo le ultime indiscrezioni, Jasmin Salvati risulta essere la concorrente più a rischio, con sondaggi che non lasciano spazio a certezze. La tensione tra i partecipanti aumenta, e il pubblico è curioso di scoprire chi avrà la meglio e chi dovrà lasciare l’isola.

Calo di ascolti e possibili cambiamenti di programmazione

Negli ultimi episodi, il programma ha registrato un calo di ascolti significativo, con l’ultima puntata che ha ottenuto solo il 13,3% di share. Questo dato è preoccupante, soprattutto se confrontato con le edizioni passate, dove il reality riusciva a mantenere un pubblico più consistente. Fonti vicine a Mediaset suggeriscono che ci siano discussioni interne riguardo a una possibile chiusura anticipata del reality. Una delle opzioni sul tavolo prevede un raddoppio delle puntate settimanali, con l’obiettivo di concludere il programma entro la fine del mese. Le decisioni finali non sono ancora state comunicate, ma il futuro del programma sembra incerto.

Programmazione e modalità di visione

La sesta puntata de L’Isola dei Famosi andrà in onda in diretta su Canale 5 alle 21:20. Per chi non potrà seguirla in televisione, sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La replica della puntata sarà trasmessa giovedì 12 giugno in prima serata su La5. Inoltre, il pubblico potrà seguire aggiornamenti e contenuti extra attraverso le finestre di day-time su Canale 5, programmate tutti i giorni alle 13:40 e alle 16:40. Mediaset Extra e l’app Mediaset Infinity offriranno ulteriori contenuti per gli appassionati del reality, permettendo di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e sviluppi del programma.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!