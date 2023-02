L’ipotesi inaspettata e rivoluzionaria: se Wolverine sbarcasse nell’MCU, potrebbe riportare indietro Steve Rogers

Wolverine tornerà nel mondo del MCU in occasione dell’ultimo film del mondo Marvel ovvero Deadpool 3. Hugh Jackman tornerà quindi a vestire i panni del nostro amato Wolverine e potrebbe rappresentare la chiave per riportare in scena Chris Evans. Chris Evans potrebbe quindi indossare di nuovo i panni del nostro Captain America.

L’annuncio del ritorno di Hugh Jackman, nei panni di Wolverine, è stato senza dubbio uno degli eventi più inaspettati e scioccanti del MCU. Il super mutante non ha mai interagito con altri eroi Marvel, di conseguenza l’annuncio di un suo ritorno è stato senza dubbio apprezzatissimo dai fan. Il suo futuro però sarà ancora più interessante, se pensiamo che questo evento potrebbe portare ad un altro ritorno ovvero quello di Chris Evans nei panni di Steve Rogers.

Con l’inizio della saga del multiverso infatti, non ci sono limiti ai crossover che potrebbero creare in futuro. Bisogna considerare però che un crossover ha senso qualora rispetti un senso logico della storia. Come accaduto non molto tempo fa con Spiderman: No Way Home in cui abbiamo assistito all’incontro tra i tre Spiderman, potrebbe accadere anche di vedere Wolverine e Captain America interagire tra loro.

Prendendo spunto dal fumetto Marvel canonico numero 616, in cui Wolverine effettivamente incontrò Captain America, si potrebbe assistere ad un clamoroso crossover. Vediamo quindi insieme un riassunto del loro incontro. Wolverine incontrò Captain America durante la seconda guerra mondiale, decenni prima che il futuro X-Men ricevesse il suo adamantio. Wolverine ha inoltre fatto parte brevemente di Howling Commandos di Nick Fury, apparso nella prima storia di Captain America. Di conseguenza Wolverine ha combattuto affianco al nostro Captain America e il MCU potrebbe riportare al loro incontro passato attraverso dei flashback. Questo potrebbe accadere nonostante coinvolga versioni alternative dei personaggi. Non ci resta che attendere conferme o smentite da parte dei diretti interessati e sperare che un giorno venga annunciato questo crossover.