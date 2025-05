Lionsgate punta su Ballerina: il nuovo capitolo della saga di John Wick e le reazioni della critica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’uscita di Ballerina, il tanto atteso spinoff al femminile della celebre saga di John Wick, è alle porte. Lionsgate ha deciso di adottare una strategia di marketing innovativa, creando un’anticipazione che coinvolge direttamente la critica cinematografica. Il film, che vede protagonista Ana De Armas, arriverà nelle sale il 12 giugno. Con l’embargo per le prime reazioni che scade oggi, i critici hanno ricevuto una comunicazione piuttosto singolare riguardo alle modalità di espressione delle loro opinioni.

Un approccio di marketing insolito

Lionsgate ha scelto di inviare ai critici una mail con indicazioni specifiche su come gestire le loro reazioni al film. La comunicazione stabilisce che è consentito esprimere “entusiasmo senza spoiler” sui social media a partire dal 22 maggio, mentre le recensioni formali e il “sentimento critico” sono soggetti a embargo fino al 4 giugno. Questo approccio mira a generare un passaparola positivo, limitando le critiche negative nei giorni immediatamente successivi all’uscita del film. La strategia sembra essere una mossa audace per garantire che il film possa iniziare la sua corsa nelle sale con un’immagine favorevole, evitando commenti potenzialmente dannosi prima del suo debutto.

Le prime reazioni della critica

Nonostante le restrizioni, alcuni critici sono riusciti a esprimere le loro opinioni su Ballerina. German Lussier ha condiviso un commento divertente, affermando che il film è “così esagerato” da farlo ridere per tutta la durata della visione, pur riconoscendo che la trama risulta “dolorosamente noiosa”. Secondo Lussier, l’inclusione di John Wick non giova al film, ma ha elogiato Ana De Armas come una vera star d’azione, capace di sostenere il peso del progetto.

Altri critici, come Adriano Caporusso, hanno avuto un approccio più positivo, lodando il film nonostante i problemi di produzione e le riprese aggiuntive necessarie per migliorare la qualità finale. Caporusso ha sottolineato che Ballerina si erge “a testa alta” accanto agli altri film della saga, grazie a una trama avvincente che, sebbene familiare, riesce a coinvolgere il pubblico. Ana De Armas è descritta come l’eroina d’azione che il franchise richiede, dimostrando di avere le qualità necessarie per interpretare un ruolo di questo tipo.

Un mix di azione e superficialità

Chris Killian ha offerto una visione più critica, evidenziando che, sebbene la storia possa apparire superficiale, il film riesce a intrattenere con sequenze d’azione intense e creative. Killian ha descritto Ballerina come un film sanguinoso e tosto, perfetto per chi desidera vedere Ana De Armas in azione contro una schiera di assassini. Questo mix di elementi ha suscitato reazioni contrastanti, ma ha anche contribuito a mantenere alta l’attenzione sul film.

Conclusione delle reazioni critiche

Le prime reazioni a Ballerina, sebbene limitate dalle restrizioni imposte da Lionsgate, offrono uno spaccato interessante delle aspettative e delle opinioni dei critici. Mentre alcuni lodano la performance di Ana De Armas e l’azione frenetica, altri mettono in discussione la trama e la sua profondità. Con l’uscita del film che si avvicina, il pubblico attende di scoprire se Ballerina riuscirà a conquistare il cuore degli spettatori e a mantenere viva la tradizione della saga di John Wick.

