Lionsgate presenta Wick Is Pain: il documentario sulla saga di John Wick con Keanu Reeves

L’uscita di Wick Is Pain, il documentario che esplora la realizzazione della celebre saga action di John Wick, è prevista per il 9 maggio in formato digitale negli Stati Uniti. Diretto da Jeffrey Doe, il progetto offre uno sguardo approfondito e affascinante sul dietro le quinte di uno dei franchise più amati del cinema contemporaneo.

Un viaggio dietro le quinte della saga

Wick Is Pain si distingue per la sua capacità di portare gli spettatori all’interno del processo creativo che ha dato vita ai film di John Wick. Il documentario include una serie di scene esclusive che mostrano le sfide affrontate dal team di produzione, dalle riprese delle spettacolari scene d’azione alle difficoltà logistiche e artistiche che si sono presentate lungo il cammino. Attraverso interviste con i produttori e i filmmaker, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare le storie e le esperienze di chi ha lavorato instancabilmente per dare vita a questo iconico personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Il regista Chad Stahelski, che ha collaborato a lungo con Reeves, ha condiviso il suo ricordo di come tutto sia iniziato con un’idea per un film indipendente a basso budget. “Ripensandoci ora, dopo oltre un decennio, è difficile credere a cosa sia diventata quell’idea”, ha dichiarato. Stahelski ha sottolineato l’importanza del supporto dei fan, che hanno reso possibile il successo della saga e trasformato le difficoltà in un’esperienza gratificante.

La testimonianza di Keanu Reeves

Keanu Reeves, protagonista indiscusso della saga, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, affermando: “Sono entusiasta nel condividere ed essere una parte del progetto che porta i fan dietro le quinte del percorso straordinario compiuto nel realizzare i film di John Wick“. Le sue parole riflettono non solo la sua passione per il personaggio, ma anche il legame speciale che si è creato con il pubblico nel corso degli anni.

Il documentario non si limita a raccontare la storia di John Wick, ma esplora anche il contesto più ampio in cui si è sviluppato il franchise. Con tre sequel già realizzati e un quarto in arrivo, Wick Is Pain si propone di illustrare come un progetto inizialmente considerato di nicchia sia riuscito a conquistare il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo.

La storia di un fenomeno globale

La sinossi di Wick Is Pain anticipa un racconto avvincente che mette in luce le origini del franchise, partendo da un’idea semplice che ha dovuto affrontare numerosi ostacoli, tra cui difficoltà finanziarie, prima di ottenere il supporto di Lionsgate nel 2014. Da quel momento, la saga di John Wick ha ridefinito il genere action, portando innovazione e freschezza a un settore spesso stagnante.

Il documentario include anche contributi significativi da parte dei membri del cast e della troupe, che condividono le loro esperienze e riflessioni sul lavoro svolto. Attraverso aneddoti e testimonianze, gli spettatori potranno comprendere meglio l’impatto che la saga ha avuto non solo sul panorama cinematografico, ma anche sulla cultura popolare in generale.

Wick Is Pain si preannuncia come un’opera imperdibile per tutti i fan della saga e per chiunque sia interessato a scoprire i retroscena di un fenomeno che ha cambiato il volto del cinema action moderno.

