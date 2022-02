Lioness: Zoe Saldana protagonista della serie di Taylor Sheridan

Secondo quanto riportato da Collider, Zoe Saldana sarà la protagonista della serie di Paramount+ diretta da Taylor Sheridan e prodotta da Nicole Kidman.

Zoe Saldana ingaggiata dalla CIA

Zoe Saldana è entrata nel cast di “Lioness” come protagonista e figurerà inoltre come produttrice esecutiva.

“Lioness” ha come tema centrale l’omonimo programma della CIA, con a capo Joe il cui ruolo sarà appunto ricoperto dalla Saldana. La donna si occupa di supervisionare un gruppo di militari sotto copertura, la cui missione è abbattere alcuni dei terroristi più pericolosi del mondo. Il programma Lioness della CIA è stato creato per rispettare le usanze locali dei paesi del Medio Oriente, avendo soldati donne che cercano donne locali al contrario di reclute maschili.

La nuova serie originale della Paramount+ vede dietro la macchina da presa Taylor Sheridan; mentre Nicole Kidman è produttrice esecutiva con la sua società di produzione, Blossom Films. Le riprese partiranno a giugno, con Tom Brady (NOS4A2, Colony) come sceneggiatore e showrunner.

Queste le parole dello sceneggiatore Brady sulla serie e sul lavoro con Sheridan:

“Sono un grande fan del lavoro di Taylor Sheridan e sono onorato di aiutarlo a raccontare la sua prossima incredibile storia con ‘Lioness’. Taylor ha creato un epico, avvincente, thriller di spionaggio globale incentrato su un gruppo di donne complesse e forti, e non riesco a immaginare nessuno migliore per aiutare a dare vita a questi personaggi che i colleghi produttori esecutivi Nicole Kidman e Zoe Saldana”.

Un carriera stellare

Saldana nel corso degli anni è stata capace di costruirsi una carriera duratura, divenendo una delle più importanti star di Hollywood, questo in “Lioness” sarà il primo grande ruolo televisivo dell’attrice. Tra le pellicole da lei interpretate ricordiamo: “Avatar” (2009) di James Cameron; “Avengers: Infinity War” (2018) e “Avengers: Endgame” (2019). Oltre a riprendere il suo ruolo di Gamora in “Guardiani della Galassia Vol. 3” di James Gunn, apparirà anche al fianco di Ryan Reynolds nel film di Netflix “The Adam Project”, in uscita il mese prossimo.

Sheridan è uno dei nomi più importanti per quel che concerne la televisione. Recentemente ha lavorato con Paramount+ per sviluppare “The Mayor of Kingstown”. È stato nominato per un Academy Award nel 2016 per la sua sceneggiatura in Hell or High Water. Sheridan ha inoltre scritto le sceneggiature di “Sicario” e del suo sequel, “Quelli che mi vogliono morto”, e “Wind River”. Di questi ultimi due lavori è stato anche regista. È inoltre noto per aver creato la serie “Yellowstone”, con protagonista Kevin Costner.

Roberta Rosella

17/02/2022