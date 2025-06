L’intervista di Anna Pettinelli con Francesca Fagnani non va in onda: ecco perché

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un’intervista attesa e poi misteriosamente annullata. Anna Pettinelli, nota speaker radiofonica, avrebbe dovuto confrontarsi con Francesca Fagnani nel programma “Belve”. Tuttavia, secondo quanto riportato da Dagospia, la chiacchierata non è mai stata trasmessa. Le ragioni di questa scelta sono tanto curiose quanto sorprendenti, sollevando interrogativi sulla dinamica tra la Rai e le sue star.

Il mistero dell’intervista non trasmessa

Secondo le informazioni diffuse, la decisione di non mandare in onda l’intervista non sarebbe dovuta a dichiarazioni compromettenti o a un’insofferenza da parte di Anna Pettinelli. In effetti, non ci sono stati segni di conflitto tra le due donne, né la Pettinelli ha rifiutato di dare il suo consenso alla messa in onda. La ragione principale sembra risiedere nel fatto che il faccia a faccia non avrebbe rispettato il consueto stile incisivo e provocatorio del programma “Belve”, risultando invece “troppo moscio”. Questo giudizio, riportato dal portale diretto da Roberto D’Agostino, ha portato alla decisione di cestinare il materiale, un evento piuttosto raro nel panorama televisivo italiano.

Fino ad ora, né Francesca Fagnani né Anna Pettinelli hanno rilasciato commenti ufficiali riguardo a questa indiscrezione. La notizia ha colto di sorpresa molti, considerando il carattere vivace e incisivo della Pettinelli, che solitamente non manca di esprimere opinioni forti e dirette. La mancanza di “graffi” o momenti di tensione durante l’intervista ha lasciato molti a chiedersi cosa sia realmente accaduto.

L’attesa per “Belve Crime”

Mentre si attende di capire il destino dell’intervista tra Pettinelli e Fagnani, cresce l’interesse per la nuova edizione di “Belve”, che avrà una versione crime. A partire dal 10 giugno, il programma andrà in onda su Rai Due alle 21.20, con Francesca Fagnani che intervisterà persone coinvolte in cruenti delitti. La prima puntata promette di essere particolarmente intensa, con tre interviste che si preannunciano come veri e propri pugni nello stomaco.

I protagonisti di questa prima puntata saranno Massimo Bossetti, Mario Maccione e Adriana Faranda, tutti con storie legate a reati gravi. Bossetti è noto per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, un caso che ha suscitato un’enorme attenzione mediatica in Italia. Mario Maccione, invece, è stato parte del gruppo “Le bestie di Satana”, responsabile di efferate uccisioni negli anni Novanta. Infine, Adriana Faranda ha avuto un ruolo significativo nel sequestro di Aldo Moro, essendo stata membro delle Brigate Rosse.

Mentre Maccione e Faranda sono stati rilasciati dopo aver scontato le loro pene, Bossetti continua a scontare la sua condanna. Fagnani ha confermato di aver intervistato Bossetti direttamente nel penitenziario dove è attualmente recluso, un fatto che aggiunge ulteriore intensità e drammaticità alla narrazione di questa nuova edizione di “Belve”.

L’attesa per il programma cresce, con il pubblico curioso di scoprire come la Fagnani gestirà questi incontri con figure così controverse e cariche di storia.

