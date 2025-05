Lino Guanciale in un nuovo ruolo: la serie “L’Invisibile” affronta la cattura di Matteo Messina Denaro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attore Lino Guanciale, noto per il suo ruolo nel popolare “Il Commissario Ricciardi“, si prepara a una trasformazione radicale con la nuova serie “L’Invisibile“. Questa produzione, considerata una delle più audaci della Rai, affronta un tema di grande attualità: la cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Sotto la direzione di Michele Soavi e con la produzione di CamFilm per Rai Fiction, la serie promette di esplorare le sfide e le complessità legate alla lotta contro la mafia, portando il pubblico in un viaggio tra cronaca e finzione.

La trama di “L’Invisibile“

“L’Invisibile” si propone di narrare la lunga e complessa operazione di cattura di Matteo Messina Denaro, un nome che evoca immediatamente l’immagine di un boss mafioso sfuggente e temuto. La serie si distingue per il suo approccio diretto e realistico, un aspetto che non era mai stato affrontato in prima serata sulla Rai. Le riprese inizieranno il 19 maggio e si svolgeranno tra Palermo e Roma, con un termine previsto entro luglio 2025. Questa scelta di location non è casuale; le due città non saranno semplici sfondi, ma diventeranno protagoniste attive della narrazione, contribuendo a creare un’atmosfera immersiva e coinvolgente.

Un cast di talento

Il cast di “L’Invisibile” è un elemento chiave che contribuisce all’appeal della serie. Oltre a Lino Guanciale, il pubblico potrà vedere Leo Gassmann, noto cantautore e attore, e Levante, la cantautrice che fa il suo debutto nella recitazione. Al loro fianco, l’attrice Noemi Brando arricchisce ulteriormente il cast. Questa combinazione di talenti, provenienti da diversi ambiti, promette di offrire una performance ricca e variegata, capace di attrarre un pubblico ampio e diversificato.

La visione di Michele Soavi

Il regista Michele Soavi, noto per opere come “Il sangue dei vinti” e “La Befana vien di Notte“, porta la sua esperienza e la sua visione autoriale in “L’Invisibile“. La sua impronta si riflette nel modo in cui la serie mescola elementi di cronaca, introspezione e tensione. Soavi si propone di esplorare non solo le azioni dei personaggi, ma anche le loro motivazioni e conflitti interiori. Questo approccio consente di approfondire la psicologia dei protagonisti, rendendo la narrazione non solo un racconto di eventi, ma anche un viaggio emotivo.

Un cambiamento radicale per Lino Guanciale

Lino Guanciale affronta una sfida significativa con questo nuovo ruolo. Dalla figura empatica e malinconica del Commissario Ricciardi, l’attore abruzzese si trasforma in un personaggio spigoloso e complesso, che si muove tra legalità e illegalità. Questa evoluzione non solo mette alla prova Guanciale come attore, ma anche il pubblico, che dovrà adattarsi a una nuova interpretazione. La Rai punta su una qualità visiva elevata, ma anche su un messaggio forte e provocatorio, che invita a riflettere su temi scomodi e attuali.

Aspettative e futuro della serie

“L’Invisibile” non è solo un prodotto di intrattenimento; si propone di stimolare una discussione su questioni sociali e morali. La serie, divisa in più episodi, è attesa per l’autunno su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. La colonna sonora, curata da un team di musicisti italiani, aggiungerà un ulteriore strato di profondità alla narrazione. Con queste premesse, “L’Invisibile” si presenta come una scommessa audace e necessaria per la Rai, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica e memorabile.

