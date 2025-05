Lindsay Lohan racconta le sfide di recitare in “Genitori in trappola” e “Quel pazzo venerdì”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lindsay Lohan, l’attrice che ha segnato un’epoca con le sue interpretazioni, ha recentemente condiviso le sue esperienze legate a due film iconici della sua carriera: “Genitori in trappola” del 1998 e “Quel pazzo venerdì” del 2003. In un video pubblicato su TikTok per Elle, Lohan ha risposto a una domanda riguardante le difficoltà e le peculiarità di interpretare i suoi personaggi in queste pellicole, rivelando dettagli interessanti sul suo approccio alla recitazione.

La facilità di interpretare le gemelline in “Genitori in trappola”

Lohan ha affermato che, per lei, recitare nel ruolo delle gemelle Annie e Hallie in “Genitori in trappola” è stato meno impegnativo rispetto all’interpretazione di Anna in “Quel pazzo venerdì“. Secondo l’attrice, la sua giovane età all’epoca delle riprese ha giocato un ruolo fondamentale: “Penso che interpretare le gemelle non sia stato così difficile, perché ero più giovane. Tendiamo ad avere più insicurezze da adulti quando recitiamo, e a volte pensiamo troppo. Quindi credo di essere stata più libera interpretando le gemelle, ed è stato anche più sperimentale”.

Questa riflessione mette in luce come la spensieratezza dell’infanzia possa influenzare positivamente la performance attoriale, permettendo agli attori di esprimere una maggiore autenticità e creatività. Lohan ha anche sottolineato l’importanza di sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, un aspetto che ha contribuito a rendere il suo lavoro in “Genitori in trappola” un’esperienza memorabile.

Tecniche di recitazione e differenze nei personaggi

L’attrice ha spiegato come ha affrontato la sfida di interpretare due personaggi così diversi, ciascuno con le proprie caratteristiche e background. “C’era spesso una pallina da tennis con cui recitare, e sentivo la mia voce nell’auricolare. Indossavo un earwig [dispositivo di ascolto], e gli accenti mi aiutavano”. Annie, la gemella cresciuta in un ambiente aristocratico a Londra, parlava con un accento inglese raffinato, mentre Hallie, cresciuta in California, aveva un tono più rilassato e un accento californiano.

Questa attenzione ai dettagli ha permesso a Lohan di dare vita a due personaggi distinti e credibili, dimostrando la sua versatilità come attrice. La capacità di adattarsi a ruoli così diversi è un segno di grande talento e dedizione, che ha contribuito al successo del film e alla sua popolarità duratura.

I ruoli iconici di Lohan in “Genitori in trappola” e “Quel pazzo venerdì”

Nel film “Genitori in trappola“, Lohan interpreta Annie e Hallie, due gemelle che si incontrano per la prima volta durante un campo estivo, dopo essere state cresciute in famiglie separate. Annie vive con la madre, interpretata da Natasha Richardson, a Londra, mentre Hallie è cresciuta con il padre, interpretato da Dennis Quaid, in California. La trama si sviluppa attorno ai tentativi delle gemelle di riunire i genitori, creando situazioni comiche e toccanti.

In “Quel pazzo venerdì“, Lohan assume il ruolo di Anna, una ragazza adolescente che, dopo un acceso litigio con la madre Tess, interpretata da Jamie Lee Curtis, si ritrova a vivere in un corpo diverso. Questo scambio di ruoli porta a una serie di eventi esilaranti mentre madre e figlia cercano di impersonarsi l’una con l’altra senza farsi scoprire. Curtis, che si ritrova a dover interpretare una giovane ribelle, e Lohan, che deve vestire i panni di una madre severa, offrono una performance che ha colpito il pubblico e ha reso il film un classico.

Questi due film non solo hanno segnato la carriera di Lindsay Lohan, ma hanno anche lasciato un’impronta duratura nella cultura pop, dimostrando come le dinamiche familiari e le esperienze di crescita possano essere esplorate con umorismo e sensibilità.

