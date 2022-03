Lindsay Lohan in due film per Netflix

Lindsay Lohan ha stretto un accordo con Netflix, firmando un contratto secondo il quale reciterà in due nuove pellicole per la piattaforma streaming.

Lindsay Lohan ereditiera viziata

Dopo anni, Lindsay Lohan torna a recitare per Netflix: l’attrice infatti sarà protagonista della commedia romantica “Falling for Christmas” che uscirà quest’anni. Nel film la Lohan interpreterà una viziata ereditiera da poco fidanzata che, in seguito a un incidente sciistico, inizia ad avere problemi di amnesia. Nel corso della convalescenza che coincide con le vacanze natalizie, si occuperà della sua salute un bell’ereditiere, proprietario di una baita con la sua figlia precoce. Il ruolo del protagonista maschile è affidato a Chord Overstreet (“Glee”)

Netflix non ha ancora dato nessun dettaglio sue due film annunciati, che seguiranno a “Falling for Christmas”.

Christina Rogers, direttore Independent Film di Netflix ha dichiarato:

“Siamo felicissimi della nostra collaborazione con Lindsay fino ad oggi, e siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con lei. Non vediamo l’ora di portare altri suoi film ai nostri membri in tutto il mondo”.

Una donna in carriera

Lindsay Lohan ha aumentato il suo successo con “Genitori in trappola” del 1998, e ha recitato in una serie di teen movie di successo come “Quel pazzo venerdì” (2003), “Mean Girls” e “Quanto è difficile essere teenager!” (2004). Successivamente la sua carriera ha subito una battuta d’arresto, ha infatti lavorato solo in film minori come “The Canyons”, thriller del 2013 di Paul Schrader, prima di andare a vivere in Europa e a Dubai. All’estero, ha aperto proprietà balneari a Mykonos e Rodi e ha mostrato il suo successo imprenditoriale con una serie reality di MTV del 2019 dal titolo “Lindsay Lohan’s Beach Club”. Lo stesso anno, ha lasciato intendere pubblicamente che aveva intenzione di tornare in America e riavviare la sua carriera cinematografica.

La Lohan è rappresentata da APA e Brecheen Feldman Breimer Silver & Thompson.

Mina Franza

02/03/2022