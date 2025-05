Lindsay Lohan: Dopo il successo su Netflix, nuove avventure nel cinema e in TV

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Lindsay Lohan, attrice di fama internazionale, ha vissuto una rinascita professionale negli ultimi anni grazie a una serie di commedie romantiche natalizie prodotte da Netflix. Questi film hanno riscosso un notevole successo, ma ora Lohan è pronta a esplorare nuove opportunità al di fuori della piattaforma di streaming.

Il ritorno di Lindsay Lohan con Netflix

Negli ultimi tre anni, Lindsay Lohan ha recitato in tre film di successo distribuiti da Netflix: Falling for Christmas , Irish Wish – Solo un desiderio e Our Little Secret . Queste commedie romantiche hanno riportato l’attrice sotto i riflettori, conquistando il pubblico e raggiungendo le prime posizioni nelle classifiche di visione della piattaforma.

In particolare, Our Little Secret ha segnato un traguardo significativo, totalizzando 32,4 milioni di visualizzazioni nel suo primo fine settimana. Questo risultato ha reso il film il debutto più grande in streaming nella storia di Netflix, sottolineando l’appeal di Lohan e la sua capacità di attrarre il pubblico. La sua presenza ha indubbiamente contribuito al successo di questi titoli, riportando l’attrice in una posizione di rilievo nel panorama cinematografico.

L’ intervista e i nuovi orizzonti di Lohan

Nonostante il successo ottenuto con Netflix, Lindsay Lohan ha recentemente rivelato in un’intervista con la rivista Elle che i suoi interessi si stanno ampliando. Lohan ha espresso il desiderio di esplorare progetti che vadano oltre le commedie romantiche, affermando: “Voglio sempre fare film di questo tipo – cose che rendono felici le persone e le uniscono”. Tuttavia, ha anche sottolineato la necessità di diversificare la sua carriera, dichiarando: “Non posso fare film come questi per sempre”.

Queste parole indicano una volontà di evolversi artisticamente e di affrontare nuove sfide nel mondo del cinema. La sua carriera, che ha attraversato alti e bassi, sembra ora orientata verso un futuro più variegato e stimolante.

Il ritorno al cinema e nuove produzioni

Uno dei progetti più attesi da Lohan è il sequel di Quel pazzo venerdì, intitolato Freakier Friday, che segnerà il suo ritorno sul grande schermo. In questo nuovo capitolo, Lohan riprenderà il suo ruolo originale insieme a Jamie Lee Curtis, creando un legame tra le generazioni di fan del film del 2003. La pellicola è prevista per l’uscita nelle sale a partire da agosto, distribuita dalla Disney.

Oltre a questo, Lohan non abbandonerà completamente il mondo dello streaming. È stata annunciata come protagonista e produttrice esecutiva della serie Count My Lies, basata sull’omonimo romanzo, che potrebbe rappresentare il suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva. Questo progetto, se approvato, segnerà un ulteriore passo nella sua carriera, ampliando le sue possibilità artistiche e professionali.

Lindsay Lohan, quindi, si prepara a una fase di transizione, pronta a esplorare nuove strade nel mondo del cinema e della televisione, mantenendo viva la sua passione per progetti che possano portare gioia e ispirazione al pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!