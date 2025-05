Linda continua la sua avventura a L’Eredità: gaffe e nuove sfide nel gioco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La puntata del 30 maggio 2025 di L’Eredità ha visto protagonista Linda, la campionessa che ha recentemente affrontato un’altra Ghigliottina sfortunata. In questa edizione, Linda ha gareggiato contro Francesco Maria, Andrea, Claudio, Cristiana, Antonella ed Emanuele. Durante il programma, un episodio divertente ha coinvolto una gaffe legata a due celebri autori italiani, Pascoli e Boccaccio, che ha suscitato l’ilarità del pubblico.

La gaffe su Pascoli e Boccaccio

Durante una delle sfide a tempo, i concorrenti sono stati messi alla prova con la definizione: “Il nome degli scrittori Pascoli e Boccaccio“. Una delle concorrenti ha risposto “Giuseppe“, ma si è subito accorta dell’errore, correggendosi con “Giovanni“. Questo momento di leggerezza ha allentato la tensione del gioco, dimostrando che anche in un contesto competitivo come quello di L’Eredità, ci può essere spazio per un sorriso. La gaffe ha fatto il giro dei social, dove i fan del programma hanno condiviso la clip, rendendo il momento virale.

Il Triello e la sfida finale

La puntata è proseguita con il Triello, dove si sono sfidati i campioni delle ultime edizioni: Andrea, Linda e Francesco Maria. Dopo una serie di domande e risposte, solo Andrea e Linda sono riusciti a raggiungere i Cento Secondi, un momento cruciale del gioco. Qui, Linda ha affrontato nuovamente la Ghigliottina, con la speranza di conquistare il montepremi.

La Ghigliottina di Linda e il Torneo dei Campioni

Linda ha affrontato la Ghigliottina per la quinta volta, partendo da un montepremi iniziale di 200.000 euro. Tuttavia, dopo una serie di scelte, è scesa a 12.500 euro. Le parole da indovinare erano: “Mobile, Ospite, Rosa, Disegno, Farfalle“. Con determinazione, Linda ha deciso di scommettere l’intero importo sulla parola “Foglio“. Purtroppo, anche questa volta non ha indovinato, poiché la parola vincente era “Squadra“.

Nel frattempo, Marco Liorni ha annunciato che Biancamaria Petrucci sarà la quinta ex campionessa a partecipare al Torneo dei Campioni, un evento che promette di essere ricco di emozioni e sorprese. Insieme a Biancamaria, si uniranno al torneo anche Christian Giordano, Gabriele Paolini, Laura Zecchini e Antonio Porta, rendendo la competizione ancora più avvincente.

L’Eredità continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico, con sfide emozionanti e momenti di intrattenimento che rendono ogni puntata unica.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!