L’incontro mancato tra Spielberg e Hitchcock: un episodio rivelato da Bruce Dern

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel panorama cinematografico degli anni ’70, Steven Spielberg stava emergendo come uno dei registi più influenti di Hollywood, grazie al trionfo di “Lo Squalo“. In quel periodo, Alfred Hitchcock, il maestro del brivido, si avvicinava alla conclusione della sua straordinaria carriera. Tuttavia, un episodio spiacevole ha impedito un incontro tra i due giganti del cinema, come raccontato dall’attore Bruce Dern nella sua autobiografia.

Il disagio di Hitchcock e il suo rifiuto

Bruce Dern, noto per il suo lavoro in numerosi film, ha condiviso un aneddoto interessante riguardante Alfred Hitchcock nella sua autobiografia “Things I’ve Said, But Probably Shouldn’t Have“. Secondo Dern, Hitchcock provava un profondo disagio per aver prestato la sua voce a un’attrazione dedicata a “Lo Squalo” negli Universal Studios, ricevendo in cambio una somma di 1 milione di dollari. Questo accordo lo faceva sentire, come lui stesso ha dichiarato, “come una p*ttana”. Tale sensazione di disagio lo portò a rifiutare l’opportunità di incontrare Spielberg, il regista del film che tanto lo infastidiva.

Quando Dern tentò di presentare Spielberg a Hitchcock, spiegando che il giovane regista considerava il maestro un vero e proprio idolo e desiderava semplicemente scambiare due parole con lui, la risposta di Hitchcock fu secca e diretta: “Non posso sedermi a parlare con il ragazzo che ha fatto quel film sui pesci”. Questo rifiuto netto non scalfì, però, l’ammirazione di Spielberg nei confronti di Hitchcock. Il regista di “Incontri ravvicinati del terzo tipo” ha sempre sottolineato quanto fosse influenzato dal lavoro del maestro del brivido, dimostrando un rispetto incondizionato per la sua arte.

L’eredità di Hitchcock e Spielberg nel cinema

L’assenza di un incontro tra Spielberg e Hitchcock rappresenta una delle tante occasioni perdute nella storia del cinema. Entrambi i registi hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico, sebbene i loro stili siano stati molto diversi. Hitchcock, con il suo approccio psicologico e le sue tecniche innovative nel genere thriller, ha influenzato generazioni di cineasti. Spielberg, d’altra parte, ha portato il cinema a un nuovo livello di narrazione e intrattenimento, rendendo le sue opere accessibili a un pubblico più vasto.

La carriera di Hitchcock si è caratterizzata per film iconici come “Psycho“, “Vertigo” e “Gli uccelli“, che hanno ridefinito il genere del thriller. Spielberg, con successi come “E.T. l’extra-terrestre“, “Jurassic Park” e “Schindler’s List“, ha dimostrato una versatilità che ha spaziato tra diversi generi, dal fantastico al drammatico. Entrambi i registi, pur non avendo mai collaborato, hanno contribuito a plasmare il linguaggio cinematografico contemporaneo.

Film consigliati dopo “Lo Squalo“

Per coloro che hanno apprezzato “Lo Squalo” e desiderano esplorare opere simili, ci sono diversi film che meritano di essere visti. Tra questi, “Psycho” di Hitchcock è un must per chi ama il brivido e la suspense. Altri titoli da considerare includono “Jaws 2“, che continua la storia del temibile squalo, e “Deep Blue Sea“, un thriller che unisce elementi di azione e paura in un contesto acquatico.

Inoltre, “The Meg” offre una visione moderna e avvincente di creature marine preistoriche, mentre “47 Meters Down” esplora l’orrore di un’immersione andata male. Questi film non solo intrattengono, ma offrono anche spunti di riflessione sul rapporto tra l’uomo e il mare, un tema centrale in “Lo Squalo“.

La storia di Spielberg e Hitchcock, sebbene segnata da un incontro mancato, continua a ispirare cineasti e appassionati di cinema in tutto il mondo, dimostrando che il potere della narrazione e della creatività non conosce confini.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!