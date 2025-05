L’incidente che ha bloccato le riprese a San Francisco: il caso di L’uomo bicentenario

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un episodio sfortunato ha segnato la storia del cinema a San Francisco, coinvolgendo il celebre attore Robin Williams e un monumento iconico della città. Nel 1999, durante le riprese del film “L’uomo bicentenario“, un incidente ha causato danni significativi al City Hall, portando a una moratoria sulle riprese cinematografiche in luoghi storici. Questo evento ha avuto ripercussioni durature, con la città che ha riaperto le sue porte al cinema solo otto anni dopo, in occasione del film “Milk“, candidato agli Oscar.

L’incidente al City Hall di San Francisco

Nel 1999, San Francisco si trovò al centro di un imprevisto che avrebbe avuto un impatto duraturo sulla produzione cinematografica nella città. Durante le riprese di “L’uomo bicentenario“, un film che vedeva Robin Williams nel ruolo principale, si verificò un grave incidente. Mentre il cast stava girando all’interno del magnifico City Hall, un errato utilizzo di due potenti fari da 10.000 watt provocò un’inondazione che danneggiò gravemente l’edificio storico. Circa 300 galloni d’acqua si riversarono dai piani superiori, causando danni ai pavimenti e ai tappeti, elementi di pregio del monumento.

L’architetto cittadino Tony Irons espresse il suo disappunto riguardo alla gestione dei fari, sottolineando che chi era responsabile doveva essere consapevole della fragilità delle superfici ornate e della presenza di un impianto sprinkler. Questo evento portò a una decisione drastica da parte delle autorità cittadine: fu imposta una moratoria sulle riprese cinematografiche all’interno di edifici storici, bloccando di fatto la possibilità di girare in luoghi emblematici per un lungo periodo di tempo.

Il ritorno delle riprese con Milk

Dopo un lungo silenzio cinematografico, la città di San Francisco riaprì le sue porte alle produzioni nel 2008 con il film “Milk“, diretto da Gus Van Sant. Questo film racconta la vita di Harvey Milk, un attivista per i diritti civili che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della città. La pellicola non solo ha riportato il cinema a San Francisco, ma ha anche ricevuto riconoscimenti a livello nazionale, incluso il premio Oscar per il miglior attore protagonista a Sean Penn.

Un aspetto interessante di questa situazione è che Robin Williams, che aveva vissuto l’incidente durante le riprese di “L’uomo bicentenario“, aveva inizialmente considerato di interpretare il ruolo di Harvey Milk. Se avesse accettato, il suo coinvolgimento nel film avrebbe potuto cambiare il corso della storia cinematografica della città, portando a un riscatto anticipato per San Francisco. Tuttavia, la sua eventuale partecipazione avrebbe potuto influenzare anche il riconoscimento di Sean Penn, creando un intreccio di coincidenze e incidenti che ha caratterizzato questa vicenda.

Conseguenze a lungo termine per la produzione cinematografica

L’incidente avvenuto durante le riprese di “L’uomo bicentenario” ha avuto effetti duraturi sulla produzione cinematografica a San Francisco. La decisione di vietare le riprese all’interno di edifici storici ha avuto ripercussioni significative per i cineasti, che si sono trovati costretti a cercare alternative in altre località. La moratoria ha rappresentato un ostacolo per molti progetti, limitando le opportunità di girare in uno dei luoghi più iconici degli Stati Uniti.

Tuttavia, il ritorno del cinema a San Francisco con “Milk” ha segnato una nuova era per la città, riportando l’attenzione su storie significative e su figure storiche importanti. La pellicola ha non solo celebrato la vita di Harvey Milk, ma ha anche riacceso l’interesse per la città come set cinematografico. La riapertura di City Hall alle riprese ha rappresentato un passo importante verso la ripresa della produzione cinematografica, dimostrando che, nonostante gli incidenti, San Francisco rimane un luogo ricco di storia e cultura, pronto ad accogliere nuove storie da raccontare.

