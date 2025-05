L’importanza della musica in “The Last of Us”: i Pearl Jam e il loro legame con la trama

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nell’episodio di questa settimana di “The Last of Us”, intitolato “Feel Her Love”, la musica assume un ruolo centrale, con Ellie che interpreta un estratto del brano “Future Days” dei Pearl Jam. Questo momento non solo emoziona gli spettatori, ma sottolinea anche il profondo legame tra i personaggi e la colonna sonora della serie. I riferimenti musicali, in particolare quelli legati ai Pearl Jam, arricchiscono la narrazione e offrono spunti di riflessione sui temi dell’amore e della perdita.

La performance di Ellie e il significato di “Future Days”

Durante l’episodio 5, Ellie si esibisce con la chitarra, regalando agli spettatori una performance intensa e carica di emozione. La scelta di “Future Days” non è casuale; il testo del brano, che inizia con la frase “Se mai dovessi perderti…”, risuona profondamente con la storia di Ellie e Joel. La canzone rappresenta il loro legame, un rapporto che si è sviluppato in un contesto di sofferenza e perdita. Joel, infatti, ha vissuto il dolore della perdita della figlia durante l’epidemia, un evento che lo ha segnato profondamente. La musica diventa quindi un mezzo attraverso il quale Joel riscopre un motivo per vivere, grazie alla connessione che ha con Ellie.

“Future Days” non è solo una canzone, ma un simbolo di speranza e di rinascita. La melodia e le parole evocano sentimenti di amore e di ricerca di uno scopo, elementi fondamentali nella vita di Joel e Ellie. Nel videogioco originale, il brano viene suonato da Joel per Ellie in una delle scene più toccanti, creando un legame emotivo che si riflette anche nella serie televisiva.

Il contributo musicale dei Pearl Jam alla narrazione

Con “Feel Her Love”, la serie introduce non solo “Future Days”, ma anche un’altra canzone dei Pearl Jam, “Present Tense”, che appare nei titoli di coda. Questo episodio segna un momento significativo, poiché per la prima volta vengono utilizzate due canzoni della band di Seattle in un’unica puntata. La presenza di “Present Tense” sottolinea il tema del flashback, richiamando l’attenzione su eventi passati che influenzano il presente dei personaggi.

Il legame tra i Pearl Jam e “The Last of Us” non si limita a queste due canzoni. Già nella prima stagione, durante l’episodio “Left Behind”, Ellie ascolta “All or None” durante una lezione di educazione fisica alla FEDRA. Questo brano parla della sensazione di impotenza e di mancanza di alternative, riflettendo perfettamente lo stato d’animo di Ellie in quel momento. La sua vita è segnata dall’assenza di genitori e amici, ma tutto cambia quando incontra Riley e Joel, che le offrono nuove prospettive.

Anticipazioni sulla sesta puntata e la stagione 2

Mentre i fan si preparano a scoprire cosa accadrà nel prossimo episodio di “The Last of Us”, le anticipazioni sul ritorno di Joel alimentano l’interesse. La stagione 2 della serie è attualmente disponibile in streaming su NOW e Sky, con nuovi episodi che vengono trasmessi ogni domenica notte. La combinazione di una narrazione avvincente e di una colonna sonora evocativa continua a catturare l’attenzione del pubblico, rendendo “The Last of Us” un’opera che va oltre il semplice intrattenimento.

In questo contesto, la musica dei Pearl Jam non è solo un accompagnamento, ma un elemento narrativo fondamentale che arricchisce la trama e approfondisce la comprensione dei personaggi. La loro capacità di evocare emozioni attraverso le parole e le melodie si riflette perfettamente nel mondo di “The Last of Us”, creando un’esperienza coinvolgente per gli spettatori.

