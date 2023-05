Lilo & Stitch: il video da dietro le quinte del live-action

La Disney continua a investire nella produzione di live-action dei suoi classici d’animazione e tra i prossimi titoli in arrivo c’è Lilo & Stitch. Il remake, diretto da Chris Sanders, è attualmente in fase di riprese alle Hawaii e un video dal dietro le quinte ci ha mostrato un primo sguardo a Stitch, l’adorabile alieno blu protagonista della storia.

STITCH!!!!!! This is the actual stand in reference for the character. pic.twitter.com/g9CB3GvM2P