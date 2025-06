Lilo & Stitch conquista il box office: record e nuove avventure al cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il successo di Lilo & Stitch continua a stupire il pubblico americano, grazie a un reboot live action che ha saputo conquistare le famiglie e infrangere record. Con incassi che superano i 280 milioni di dollari negli Stati Uniti e oltre 610 milioni a livello globale, il film si è affermato come uno dei migliori remake Disney di sempre. Ma non è l’unico titolo a tenere alta l’attenzione degli spettatori: anche Mission: Impossible – The Final Reckoning e Karate Kid: Legends stanno facendo parlare di sé, sebbene con risultati differenti.

Lilo & Stitch: un successo senza precedenti

Lilo & Stitch, il film che racconta l’amicizia tra una ragazza hawaiana e un alieno, ha dimostrato di avere un forte richiamo sul pubblico. Nel secondo weekend di programmazione, il film ha incassato 63 milioni di dollari, registrando un calo del 56% rispetto al weekend precedente. Questo risultato ha permesso alla pellicola di superare i 280 milioni di incassi domestici, mentre a livello globale ha raggiunto la cifra impressionante di oltre 610 milioni di dollari. Le prime reazioni hanno elogiato il film, definendolo il miglior remake live action Disney di sempre, un titolo che non sorprende considerando il potere del marchio Disney e la qualità della produzione.

Il film ha saputo attrarre un vasto pubblico, non solo per la nostalgia legata all’originale, ma anche per la sua capacità di raccontare una storia toccante e divertente. La combinazione di elementi visivi accattivanti e una trama che esplora temi di amicizia e accettazione ha reso Lilo & Stitch un’esperienza cinematografica apprezzata da grandi e piccini.

Mission: Impossible – The Final Reckoning: un’avventura che continua

Anche la nuova avventura dell’agente Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, ha ottenuto risultati significativi al botteghino. Con un incasso di 27,3 milioni di dollari nel secondo weekend, il film ha raggiunto un totale di 122,6 milioni di dollari negli Stati Uniti. Sebbene non possa competere con il successo di Lilo & Stitch, Mission: Impossible – The Final Reckoning si difende bene, portando il totale globale a 354 milioni di dollari.

Tuttavia, è importante notare che il film ha un budget di produzione di 400 milioni di dollari, il che significa che per diventare profittevole dovrà ancora incassare una somma considerevole. La saga di Mission: Impossible è nota per le sue sequenze d’azione mozzafiato e le performance di Tom Cruise, che continuano a attrarre il pubblico. Nonostante le sfide economiche, il film mantiene un buon posizionamento nella classifica, dimostrando la forza del franchise.

Karate Kid: Legends: un debutto deludente

Il sequel di Karate Kid, intitolato Karate Kid: Legends, ha avuto un debutto al di sotto delle aspettative, incassando solo 21 milioni di dollari in 3.809 sale. Con una media di 5.513 dollari per sala, il film non ha saputo suscitare l’interesse sperato tra i fan del franchise, che attendevano con ansia un nuovo capitolo dopo quindici anni. A confronto, il reboot del 2010, con Jackie Chan e Jaden Smith, aveva debuttato con 55 milioni di dollari e un incasso globale di 359 milioni.

Karate Kid: Legends, che uscirà nei cinema italiani il 5 giugno, riprende la storia tre anni dopo il finale della serie Netflix Cobra Kai, con un nuovo protagonista, interpretato da Ben Wang, che diventa il discepolo di Daniel LaRusso e Mr. Han . Nonostante il richiamo del franchise e il successo della serie spin-off, il film ha faticato a catturare l’attenzione del pubblico.

Altri titoli in classifica: Final Destination Bloodlines e Bring Her Back

A tre settimane dall’uscita, Final Destination Bloodlines si posiziona al quarto posto con un incasso di 10,8 milioni di dollari, avvicinandosi ai 112 milioni totali. Questo horror, diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky, ha registrato oltre 229 milioni di dollari a livello globale, nonostante l’assenza di grandi star e la presenza di un solo personaggio del franchise, William Bludworth, interpretato da Tony Todd.

Infine, il film horror Bring Her Back – Torna da me ha debuttato in quinta posizione, raccogliendo 7 milioni di dollari in 2.449 sale. Questo film, descritto come uno dei più strazianti e spaventosi di sempre, ha un budget contenuto di 15 milioni di dollari e potrebbe beneficiare del passaparola, grazie al successo del precedente lungometraggio dei fratelli Philippou, Talk to Me, che ha riscosso un notevole successo nel 2022.

