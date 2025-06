Lilo & Stitch conquista il botteghino italiano, mentre altri titoli faticano a decollare

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama cinematografico italiano sta vivendo un momento di fermento grazie al successo di “Lilo & Stitch”, il reboot live action della Disney che continua a incassare cifre significative. Con oltre 18 milioni di euro guadagnati nelle prime tre settimane di programmazione, il film racconta le avventure di una giovane hawaiana e del suo amico alieno, dimostrando di essere una scelta vincente per il pubblico. Tuttavia, non tutti i titoli in uscita stanno ottenendo lo stesso riscontro.

Lilo & Stitch: un successo inarrestabile

Il film “Lilo & Stitch” ha dimostrato di essere una vera e propria boccata d’aria per il botteghino italiano. Dopo tre settimane di programmazione, il film ha aggiunto altri 1,4 milioni di euro al suo già impressionante bottino, superando la soglia dei 18 milioni di euro. La storia, che narra l’amicizia tra una bambina hawaiana e un buffo alieno, ha colpito il cuore di molti spettatori, rendendolo un titolo da non perdere. La combinazione di nostalgia e nuove interpretazioni visive ha sicuramente contribuito al suo successo, attirando sia i fan di lunga data che le nuove generazioni.

Dragon Trainer: un’anteprima promettente

In seconda posizione si trova “Dragon Trainer”, il cui debutto ufficiale è previsto per il 13 giugno. Tuttavia, il film ha già fatto il suo ingresso nel mercato con un’anteprima unica l’8 giugno, incassando oltre 485.000 euro in 379 sale. Questo reboot live action, diretto da Dean DeBlois, è atteso con grande curiosità dai fan della versione animata. L’anteprima coincide con l’inizio di “Cinema in Festa 2025”, un’iniziativa che offre ai cinefili la possibilità di vedere film a un prezzo scontato di 3,50 euro dal 8 al 12 giugno, rendendo l’uscita di “Dragon Trainer” ancora più interessante.

Karate Kid: Legends delude le aspettative

Non tutte le uscite recenti hanno avuto la stessa fortuna. “Karate Kid: Legends”, il nuovo capitolo del celebre franchise di arti marziali, ha debuttato con risultati deludenti, raccogliendo poco più di 409.000 euro in 379 sale. Nonostante l’hype generato dalla serie “Cobra Kai”, che ha riportato alla ribalta il brand, il film non è riuscito a catturare l’interesse del pubblico. Questo flop evidenzia come il successo di un prodotto su piattaforme di streaming non sempre si traduca in un buon riscontro al cinema.

Mission: Impossible – The Final Reckoning continua a incassare

In quarta posizione troviamo “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, che ha incassato ulteriori 341.000 euro, portando il totale a 3,7 milioni di euro. La pellicola, guidata da Tom Cruise, ha riscosso un notevole successo a livello globale, superando i 450 milioni di euro. Questo capitolo della saga, ricco di azione e adrenalina, continua a mantenere l’interesse del pubblico, dimostrando la forza del franchise.

La Trama Fenicia: un cast stellare ma incassi deludenti

Infine, il nuovo film di Wes Anderson, “La Trama Fenicia”, ha faticato a decollare nonostante un cast di alto profilo, guidato da Benicio del Toro. Con un incasso di 153.000 euro nelle ultime due settimane, il film ha raggiunto un totale di 741.000 euro. Questo risultato suggerisce che il cinema d’autore del regista texano non riesce a catturare l’attenzione del pubblico come in passato, evidenziando una possibile disconnessione tra le aspettative e l’interesse reale degli spettatori.

