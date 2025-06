Like A Star: La sesta puntata e gli ascolti del 18 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma televisivo “Like A Star“, condotto da Amadeus, continua a suscitare interesse nonostante i risultati di ascolto non siano stati entusiastici. Nella sesta puntata, andata in onda il 18 giugno su Nove, il format ha registrato un 2,6% di share, con 380.000 telespettatori sintonizzati. La giuria, composta da Serena Brancale, Elio e Rosa Chemical, ha assistito a esibizioni che hanno messo in luce il talento dei concorrenti, i quali cercano di emulare i loro idoli musicali.

Dettagli sugli ascolti della sesta puntata

Nella serata del 18 giugno, il programma ha ottenuto risultati variabili nel corso della puntata. Durante lo slot principale, il programma ha raggiunto i 380.000 telespettatori, corrispondenti al 2,6% di share. La sfida, che ha visto i concorrenti esibirsi, ha attratto 267.000 spettatori, con un incremento al 3,4% di share. La parte finale della trasmissione ha visto un ulteriore calo, con 138.000 telespettatori e un 2,6% di share. Questi dati evidenziano una certa flessione rispetto ai risultati delle puntate precedenti, ma nonostante ciò, il programma sembra destinato a proseguire fino alla conclusione del ciclo di otto episodi.

La competizione e i concorrenti

Il sesto appuntamento ha visto trionfare una giovane artista che ha interpretato un brano di Celine Dion, un momento che ha catturato l’attenzione del pubblico. Le puntate precedenti hanno visto vincitori come gli imitatori di Lucio Dalla, Freddie Mercury, Christina Aguilera, Beyoncé e Mina. Quest’ultima è stata interpretata da Adolfo Durante, un insegnante che ha condiviso la sua esperienza con i suoi alunni, ricevendo un caloroso sostegno e complimenti dopo la sua apparizione in televisione. Durante ha commentato la reazione dei suoi studenti, sottolineando come la musica e l’insegnamento siano due aspetti della sua vita che, sebbene distinti, possano coesistere.

L’identità del programma e la visione di Amadeus

Amadeus ha descritto “Like A Star” come un programma che va oltre la semplice imitazione. Secondo il conduttore, il talento dei concorrenti non si limita alla loro voce, ma include anche la capacità di incarnare l’essenza dei loro idoli musicali. Ogni partecipante vive una vita normale, ma la musica rappresenta un sogno che cercano di realizzare, diventando per una sera delle vere star. Il format prevede sei squadre, ognuna composta da tre membri, che si sfidano sul palco di fronte a un pubblico e a una giuria esperta. Questo approccio mira a celebrare non solo le abilità vocali, ma anche l’emozione e l’autenticità che ogni concorrente porta con sé.

Analisi degli ascolti delle puntate precedenti

Per comprendere meglio l’andamento del programma, è utile analizzare gli ascolti delle puntate precedenti. La prima puntata ha registrato 473.000 telespettatori e un 2,4% di share, mentre la seconda ha visto un incremento a 497.000 e 2,8%. La terza puntata ha avuto 417.000 spettatori, mantenendo un 2,4% di share, mentre la quarta ha registrato 391.000 telespettatori. La quinta puntata ha visto un leggero miglioramento con 395.000 spettatori e un 2,6% di share. Questi dati mostrano un andamento altalenante, con picchi e cali che riflettono le dinamiche di interesse del pubblico.

L’analisi degli ascolti di “Like A Star” evidenzia come il programma, pur affrontando sfide in termini di audience, continui a mantenere un suo pubblico affezionato, pronto a seguire le esibizioni e le storie dei concorrenti.

