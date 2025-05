Like a star cambia giorno di messa in onda: la sfida di Amadeus per risollevare lo show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma televisivo “Like a star”, condotto da Amadeus, ha recentemente subito un cambiamento significativo nella sua programmazione. Dopo un debutto deludente, i dirigenti di Warner Discovery hanno deciso di spostare la messa in onda del talent show, che ora andrà in onda il martedì sera. Questa decisione è stata presa nel tentativo di migliorare le performance di ascolto, che finora non hanno soddisfatto le aspettative. La sfida è ora quella di attrarre un pubblico più ampio e di competere con una programmazione ricca di alternative.

L’accoglienza tiepida del pubblico

Il ritorno di “Like a star” sul canale Nove, avvenuto mercoledì scorso, non ha suscitato l’entusiasmo sperato. La risposta del pubblico è stata piuttosto fredda, con molti telespettatori che hanno espresso le loro critiche sui social media. Alcuni hanno attribuito il calo di ascolti alla forte concorrenza che Amadeus ha dovuto affrontare, mentre altri hanno messo in discussione il format del programma, considerandolo simile a molti altri già presenti nel panorama televisivo. Questo scenario ha spinto i vertici della rete a prendere misure drastiche per cercare di risollevare le sorti dello show.

Il cambio di giorno di programmazione è stato annunciato attraverso un promo trasmesso dalla rete, che ha comunicato la nuova collocazione del programma per il martedì sera. Questo cambiamento potrebbe rappresentare un tentativo di attrarre nuovi spettatori e di migliorare le performance di ascolto, ma resta da vedere se sarà sufficiente per invertire la tendenza negativa.

La difficile controprogrammazione del martedì

Con il cambio di programmazione, Amadeus si trova ad affrontare una nuova sfida: la concorrenza del martedì sera. Sebbene “Like a star” non dovrà competere con programmi come “L’Isola dei Famosi” o “Chi l’ha visto?”, il panorama televisivo del martedì è comunque molto affollato. Infatti, il talent show dovrà vedersela con il reboot americano di “Doc – Nelle tue mani” su Rai Uno, che ha già dimostrato di attrarre un vasto pubblico. Inoltre, su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata della fiction “Maria Corleone”, mentre su Rai Due Francesca Fagnani presenterà “Belve”. Infine, su Italia 1 ci sarà “Le Iene”, un programma molto seguito.

Questa situazione rende la sfida per “Like a star” ancora più complessa. La domanda che molti si pongono è se il cambio di giorno sarà una strategia vincente o se, al contrario, potrebbe segnare la fine del talent show. La risposta a questa domanda si avrà solo con il passare del tempo e con l’analisi dei dati di ascolto delle prossime puntate.

Il debutto deludente di Like a star

Il debutto di “Like a star” ha registrato ascolti ben al di sotto delle aspettative. Nella prima parte della puntata, il programma ha totalizzato 473 mila spettatori, con uno share del 2.40%. Nella seconda parte, il numero di telespettatori è sceso ulteriormente a 379 mila, con un incremento dello share al 3.30%. L’ultima mezz’ora dello show ha visto una media di 276 mila spettatori, con uno share del 3.70%. Questi dati evidenziano una partenza difficile per il programma, che ora si trova a dover affrontare una nuova sfida con il cambio di programmazione.

La speranza è che il nuovo giorno di messa in onda possa portare a un incremento degli ascolti e a una maggiore visibilità per il talent show. Tuttavia, il futuro di “Like a star” rimane incerto, e solo il tempo dirà se questa mossa strategica si rivelerà efficace.

