La Disney e la Pixar, in onore del nuovo film in uscita “Lightyear – La vera storia di Buzz”, optano per inserire, nelle versioni italiana e spagnola della pellicola, un cameo d’eccezione con i piloti della scuderia Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il fil uscirà nelle sale il prossimo 15 giugno

Lightyear – La vera storia di Buzz: ipiloti della scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Saniz in un cameo d’eccezione

Nelle versioni italiana e spagnola di “Lightyear – La vera storia di Buzz”, i piloti della scuderia Ferrari, Charles Leclerc (Campione della GP3 2016 e della Formula 2 2017) e Carlos Sainz (Campione Monaco Kart Cup del 2009 e Northern European Cup del 2011), entrano a gamba tesa nel mondo del doppiaggio, donando la propria voce per due camei.

Un orgoglio, questo, che innalza i piloti Charles Leclerc e Carols Sainz, nonché l’intera scuderia Ferrari, ad un livello di notorietà inaspettata dai fan, sia dell’automobilistica che dell’animazione.

L’universo cinematografico “Toy Story” vanta da sempre camei d’eccezione, come in “Toy Story 3” in cui assistiamo all’incursione di Totoro, personaggio di punta dell’animazione di Hayao Miyazaki, ma nessuno poteva aspettarsi, nel nuovo film, che due piloti della Ferrari del calibro di Charles Leclerc e Carols Sainz diventassero doppiatori e partecipanti in un ritorno così atteso nelle sale.

Sinossi del nuovo film “Lightyear – Le origini di Buzz”

La nuova pellicola Disney/Pixar “Lightyear – Le origini di Buzz” racconta, come da titolo, le origini del celebre coprotagonista dell’universo cinematografico “Toy story”, Buzz, e del suo viaggio insieme al grandioso Space Ranger dopo essere stati bloccati su un pianeta ostile a 4,2 di anni luce dalla Terra.

Mentre Buzz tenta di trovare un modo per tornare a casa attraverso lo spazio-tempo, in compagnia delle sue ambiziose reclute e del suo robot gatto da compagnia, Sox, il perfido Zurg, con un imponente esercito di robot, cerca di mettere fine alla sua impresa e a rischio la loro intera missione…

Nivan Canteri

25/05/2022