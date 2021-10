Lightyear: ecco il teaser trailer dello spin-off con Chris Evans

Da Capitan America a Buzz Lightyear il passo è breve e Chris Evans è pronto per andare “verso l’infinito e oltre”…

Lightyear: il divertente Buzz e le sue origini

Il trailer di “Lightyear” ci mostra un Buzz molto diverso da quello che siamo abituati a vedere nel franchise di “Toy Story”. Il teaser rilasciato ieri dalla Pixax non segue infatti le dinamiche del personaggio iconico doppiato da Tim Allen, ma ci appare come un astronauta umano le cui gesta hanno ispirato il giocattolo presente nel film.

Il teaser ci mostra l’umano Lightyear che si prepara per una pericolosa missione spaziale. Subito dopo entra in una navicella spaziale, mentre l’equipaggio di controllo lo osserva da terra. Mentre ascoltiamo il motivo di di David Bowie in “Starman”, il nostro Buzz visita pianeti alieni e ha per compagno un robot che lo istruisce sui viaggi che compie nello spazio. Negli attimi finali del trailer vediamo la sua iconica tuta spaziale verde e bianca e ascoltiamo l’altrettanto iconica frase: “Verso l’infinito e oltre” condivisa con un personaggio femminile.

Chris Evans e i suoi progetti

Nel franchise di “Toy Story”, ossia in quattro pellicole dal lontano 1995 fino al quarto sequel del 2019, Buzz Lightyear è stato doppiato da Tim Allen. Ora il testimone è passato a Chris Evan/Capitan America.

Chris Evans ha molti progetti attivi al momento, tra cui segnaliamo la pellicola di spionaggio “The Grey Man”, che lo riunisce con i registi di “Avengers” Joe e Anthony Russo, e “Don’t Look Up” di Adam McKay, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

La Disney ha annunciato la realizzazione del film un anno fa al Disney Investor Day. “Lightyear”, diretto da Angus MacLane, dovrebbe arrivare nei cinema americani il 17 giugno del 2022, pochi mesi dopo “Turning Red”, altra pellicola Pixar, che debutterà l’11 marzo 2022.