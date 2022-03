Lightyear: data di uscita, immagini, trailer e poster

Uscirà il prossimo 15 giugno nelle sale italiane “Lightyear – La vera storia di Buzz”, nuovo film Disney e Pixar, spin-off di “Toy Story”. La pellicola racconta la storia di uno dei personaggi più simpatici del franchise.

Lightyear – La vera storia di Buzz: un’avventura entusiasmante

“Lightyear – La vera storia di Buzz” segue le avventure e le origini di Buzz Lightyear – e ogni volta che pronunciamo il suo nome ci viene da dire “Verso l’infinito e oltre!” – l’eroe che ha ispirato il giocattolo amico dello sceriffo Woody del franchise di “Toy Story”.

Il film è diretto da Angus MacLane, regista vincitore dell’Annie Award e animatore veterano di Pixar che ha co-diretto “Alla Ricerca di Dory “del 2016, ed è prodotto da Galyn Susman (il corto “Toy Story: Tutto un altro mondo”).

La colonna sonora è invece realizzata dal premiato compositore Michael Giacchino, già autore delle musiche di “The Batman” e “Spider-Man: No Way Home”. Il compositore ha già lavorato per la Pixar, vincendo, tra l’altro un Oscar, un Golden Globe e un GRAMMY per la colonna sonora originale di “Up”. Inoltre, la sua filmografia Pixar include, tra gli altri, “Gli Incredibili – Una normale famiglia di supereroi”, “Ratatouille”, “Cars 2”, “Inside Out”, “Coco” e “Gli Incredibili 2”.

La pellicola americana è impreziosita dalle voci di Chris Evans, Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Keke Palmer, Efren Ramirez, Peter Sohn, Dale Soules, Taika Waititi, Isiah Whitlock Jr. Nella versione italiana la voce di Buzz sarà invece quella di Alberto Malanchino.

Queste le parole del regista Angus MacLane

“Il mondo di Buzz mi ha sempre entusiasmato. In Toy Story, sembrava esserci un’incredibile storia, che viene solo accennata, sul suo essere uno Space Ranger e ho sempre voluto esplorare ulteriormente questo mondo. Quindi il mio punto di partenza per ‘Lightyear – La vera storia di Buzz’ è stato: ‘Qual è stato il film visto da Andy che gli ha fatto desiderare il giocattolo di Buzz Lightyear?’. Volevo vedere quel film. E ora ho la fortuna di poterlo realizzare”.

