“Lidia Poet 2”: trama, cast e data di uscita dell’attesa seconda stagione

Abbiamo finalmente nuove informazioni su Lidia Poet 2, la seconda stagione della serie che ha stregato il pubblico. Si tratta di una storia liberamente ispirata ad un personaggio realmente esistito, Lidia Poet, la prima donna a svolgere la professione d’avvocato in Italia. La serie è sbarcata su Netflix il 15 febbraio 2023 e, visto l’enorme successo, la sua conferma sembrava scontata. Ora che ne abbiamo l’ufficialità, vediamo insieme la possibile trama, il cast e la data d’uscita di questa seconda stagione.

Questa serie è una produzione italiana e, dato l’enorme consenso del pubblico, nella data di venerdì 16 giugno 2023 ha ottenuto il rinnovo ufficiale per una seconda stagione. Lidia Poet, ha ricevuto anche il premio come Miglior Serie Crime ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2023. Lidia Poet 2, sarà prodotta da Matteo Rovere. Al centro della narrazione ritroveremo Matilda De Angelis nei panni della protagonista. Nel cast ritroveremo anche Eduardo Scarpetta, che tornerà a vestire i panni del giornalista Jacopo Barberis. Torneranno anche Pier Luigi Pasino, Enrico Poet, il fratello di Lidia e Dario Aita. Ritroveremo anche le attrici Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill. Entrerà a far parte del cast l’attore Gianmarco Saurino.

Torino sarà la città in cui si svolgeranno le riprese, nella location dei Giardini Reali dove il cast si preparerà per le riprese. Palazzo Cisterna sarà invece la scenografia principale, luogo in cui è avvenuto anche il primo ciak. La seconda stagione è attesa su Netflix all’incirca per la primavera 2024.

Di seguito la possibile trama della seconda stagione:

“A Lidia non è permesso di fare l’avvocato per una legge scritta dagli uomini. Perciò questa volta punta ancora più in alto, vuole cambiare la legge. Mentre continua a collaborare con il fratello Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce. Lidia ha chiuso completamente con l’amore, tanto più con Jacopo, responsabile di aver venduto la villa di famiglia e in rotta di collisione con tutti i Poët. Nei sei nuovi episodi Lidia continuerà a scomporre senza tregua i tasselli di questo mondo costruito dagli uomini per gli uomini, con assoluta genialità, spiazzando l’avversario con intelligenza, ironia e senza mezzi termini, ma non per questo senza mai mettersi in discussione.”

