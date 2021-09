“Licorice Pizza”, il titolo del nuovo film del regista Paul Thomas Anderson

“Licorice Pizza”, ultimo lavoro di Paul Thomas Andersonriceverà una prima anteprima nelle sale cinematografiche il 26 novembre.

Il trailer del film non ancora disponibile per il pubblico

Il primo trailer dell’attesissimo nuovo film di Paul Thomas Anderson è stato completato, ma non è ancora stato rilasciato al grande pubblico. Il titolo ufficiale del nuovo film dell’autore è ora “Licorice Pizza” , un grande cambiamento rispetto a “Soggy Bottom”. che era stato quello provvisorio. Il nuovo titolo è un riferimento alla catena di negozi di dischi con sede nel sud della California che era popolare negli anni ’70.

Il trailer di “Licorice Pizza” è stato presentato in anteprima mondiale a Londra al The Prince Charles Cinema prima delle proiezioni di Beavis e Butt-Head Do America e American Graffiti . Il trailer presentava filmati girati in 35 mm, spingendo ulteriormente l’estetica degli anni ’70. Dopo la sua anteprima, il trailer è stato proiettato prima delle proiezioni di “Kiss Me Deadly” e “Repo Men” all New Beverly di Los Angeles. Sempre nella città degli Angeli, il teaser ha preceduto “Strangers on a Train” all’American Cinematheque prima di essere mostrato poi davanti a “Tie Me Up! Tie Me Down!” all’Aero.

Cast di “Licorice Pizza”

Diversi spettatori che hanno visto il trailer si sono rivolti a Twitter per spiegare cosa hanno visto. E’ stato descritto come avente vibrazioni simili a “Boogie Nights” e presenta la canzone “Life on Mars” di David Bowie . Sia Maya Rudolph che Tom Waits, che non erano stati precedentemente annunciati come membri del cast, appaiono nel film. Quelli invece già confermati includono il figlio del compianto Phillip Seymour Hoffman , Cooper Hoffman , così come Bradley Cooper , Alana Haim , Benny Safdie , Nate Mann , Skyler Gisondo , Mary Elizabeth Ellis ,Destry Allyn Spielberg e Sean Penn .

Del film di Paul Thomas Anderson si è parlato molto sulle sue pagine ufficiali Twitter , Instagram e Facebook. “Licorice Pizza” riceverà un’uscita cinematografica limitata il 26 novembre, prima della distribuzione in tutto il territorio americano il 25 dicembre.

Francesca Reale

13/09/2021