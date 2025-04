Liam Neeson rivela la sua frustrazione durante le riprese de Le Cronache di Narnia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

I film de Le Cronache di Narnia hanno lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico, grazie anche a un cast di alto profilo. Tra i nomi più noti, spicca quello di Liam Neeson, celebre per le sue interpretazioni in pellicole come Taken e Star Wars. Neeson ha prestato la sua voce al personaggio di Aslan, una figura centrale nella narrazione, rappresentata come una divinità dall’aspetto di un leone. Tuttavia, l’attore ha recentemente condiviso la sua esperienza sul set, rivelando che non è stata del tutto positiva.

L’assenza dal set: una frustrazione per Liam Neeson

In un’intervista rilasciata qualche anno fa, Liam Neeson ha espresso il suo disappunto riguardo alla sua esperienza durante la realizzazione dei film. L’attore ha rivelato di non aver mai messo piede sul set, un aspetto che ha influenzato profondamente il suo coinvolgimento nel progetto. La mancanza di interazione con le giovani co-star e l’impossibilità di immergersi nell’atmosfera delle riprese hanno reso l’esperienza frustrante.

Neeson ha descritto la sua situazione dicendo: “Beh, devo essere onesto. Fu un po’ frustrante perché non mi sentivo veramente parte del processo. Non mi trovavo sul set, non ero con i ragazzini, non ero con la crew del film”. La sua esperienza si è limitata a registrazioni in una cabina acustica, lontano dall’energia e dalla creatività che caratterizzano un set cinematografico. Questo distacco ha reso difficile per lui sentirsi parte integrante della produzione.

Collaborazione con il regista Andrew Adamson

Nonostante le difficoltà, Liam Neeson ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione con il regista e co-sceneggiatore Andrew Adamson. L’attore ha apprezzato il supporto ricevuto durante il processo creativo, in particolare quando Adamson gli mostrava le immagini digitali di come sarebbe apparso Aslan. “Lavorammo davvero a stretto contatto, mi mostrò sul computer le immagini dell’aspetto che avrebbe avuto Aslan. […] Fu davvero interessante, mi fece concentrare molto sulla cosa”, ha dichiarato Neeson.

Questa interazione, sebbene non avvenuta sul set, ha permesso a Neeson di avere una visione chiara del personaggio che stava interpretando. Tuttavia, ha anche riconosciuto che lavorare in uno studio di registrazione comportava una differente esperienza rispetto a quella di un attore che recita insieme ad altri sul set. “Era uno status mentale diverso rispetto a quello che hai lavorando sul set, con gli altri attori”, ha aggiunto, evidenziando la differenza tra le due modalità di lavoro.

Le nuove avventure de Le Cronache di Narnia

Oggi, l’interesse per Le Cronache di Narnia continua a crescere, soprattutto con l’annuncio di nuovi progetti cinematografici. Greta Gerwig, nota per il suo lavoro innovativo, è coinvolta in una nuova produzione legata a questa saga. Le aspettative sono alte e i fan si chiedono come verrà reinterpretata questa storia classica per le nuove generazioni.

L’eredità di Narnia e il suo impatto sulla cultura popolare rimangono forti, e la figura di Aslan, interpretata da Neeson, continua a essere un simbolo di saggezza e coraggio. Con il passare del tempo, il mondo di Narnia si prepara a rinnovarsi, mantenendo viva la magia che ha incantato milioni di spettatori in tutto il mondo.

